Tarihi sokakların yarım asırlık 'diplomalı' terzisi
|31 Ocak 2021 12:38
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, babasının yönlendirmesiyle terziliğe başlayan 65 yaşındaki Rıza Yanmaz, mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.
Tarihi Antakya evlerinin yer aldığı bölgedeki dükkanında duvarına astığı "İstanbul Terzilik Tekamül Enstitüsü" terzilik diplomasıyla dikkati çeken Yanmaz, mesleğini yaşatmaya çalışıyor.
Yanmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının yönlendirmesiyle 12 yaşında terzinin yanında çıraklığa başladığını söyledi.
Mesleğinin inceliklerini öğrenebilmek için İstanbul Terzilik Tekamül Enstitüsünde bu işin eğitimini aldığını anlatan Yanmaz, diplomasını aldıktan sonra dükkanını açtığını ifade etti.
Yanmaz, mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü dile getirerek "Bundan 44 yıl önce ustam İsmet Uğur Okay'ın yönlendirmesiyle İstanbul'a giderek terzilik eğitimi aldım. O sırada bir konfeksiyon mağazasında kalfalık da yaptım. Diplomayı aldıktan sonra da terzi dükkanını açtım." dedi.
Halen kullandığı ütü, makas ve dikiş makinesinin o döneme ait olduğuna dikkati çeken Yanmaz, "Diplomanın terzilikte büyük bir önemi var. Diplomayı gören müşteriler bana güven duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Kendisine elbise diktiren müşterilerinin bulunduğunu ifade eden Yanmaz, mesleğin inceliklerini öğretecek bir çırak bulamadığını söyledi.
Son 15 yıldır tek başına çalıştığını belirten Yanmaz, terziliğe her zaman ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Rıza Yanmaz, terzilikle büyüttüğü 6 kız çocuğunun 4'ünü evlendirdiğini söyledi.
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