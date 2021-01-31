1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğrencileri için canlı derslerini özel tekniklerle eğlenceli hale getirdi

Ankara'da görev yapan bir sınıf öğretmeni, Kovid-19 döneminde çektiği videolarla el ve parmak kaslarını geliştirdiği birinci sınıf öğrencilerine masallar ve günlük eşyalar üzerinden alfabeyi, çıkartmalarla da dört işlemi öğretiyor.
 31 Ocak 2021 12:54
+Aa- Yazdır
Öğrencileri için canlı derslerini özel tekniklerle eğlenceli hale getirdi

Ankara'da görev yapan bir sınıf öğretmeni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimin geçici olarak sınırlandırılmasıyla evini canlı sınıf ortamına dönüştürdü.

Uzaktan eğitim döneminde çektiği videolarla el ve parmak kaslarının gelişmesine yardımcı olduğu birinci sınıf öğrencilerine masallar ve günlük eşyalar üzerinden alfabeyi anlatan sınıf öğretmeni Özlem Yıldız, çıkartmalarla da dört işlemi öğretiyor.

Pursaklar ilçesindeki Saray İlkokulu'nda görev yapan Yıldız, kalem tutmaya yeni başlayan birinci sınıftaki 33 öğrencisinin el ve parmak kaslarını geliştirmek için çektiği videoların yanı sıra masallar ve günlük kullanılan eşyalar üzerinden de alfabeyi öğretiyor.

Velilerin sağlıklı yaşam için çocuklarıyla katılım sağladığı beden eğitimi derslerini de düzenleyen Yıldız, dört işlemi çıkartmalarla öğreterek, diş macunu, limon, sirke ve bulaşık deterjanı gibi malzemeleri kullanarak yaptığı deneylerle bilimi eğlenceli hale getiriyor.

Uzaktan eğitimde öğrencilerine renkli ortamda ders anlatmak için çocuklarının yardımıyla çalışma odasını sınıfın rengine boyayan öğretmen Yıldız, eTwinning projeleriyle de öğrencilerinin günlük yaşam becerilerine katkı sunarak eğlenceli etkinliklerle buluşturuyor.

- Uzaktan eğitim süreci

AA muhabirinin görüştüğü Özlem Yıldız, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden verim alması için velilerle sık sık fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Bu kapsamda etkinliklerle canlı dersleri keyifli hale getirmeye gayret ettiğini belirten Yıldız, "Öğrencilere tek tek soruyorum. Bilgisayar karşısında herkes elindeki nesnesini gösteriyor. Diyorum ki nedir elinizde tuttuğunuz? Mesela askı tutuyor. 'Öğretmenim bu askı. 'Askı içinde A sesimiz var. İşte E sesine geçtiğimizde de Elma' diyorlar. Şimdilik bu şekilde sesleri hissettirmeye başladık." dedi.

Çocukların matematik dersine karşı ön yargılarını kırmak için boncuklarla sayıları öğrettiğini ifade eden Yıldız, öğrencilerine sevimli gelen farklı materyalleri kullanarak matematiğin diğer kavramlarını derslerinde işlediğini belirtti.

Yıldız, şöyle devam etti:

"Genelde çocuklar matematikten korkarlar ama öğrencilerim çok severler. Çünkü onlara çok sevecekleri materyallerle dersi anlatıyorum. Toplama işleminde direkt sticker yapıştırmaları işin içine sokuyorum, çünkü her çocuk sticker yapıştırmayı çok sever. Mesela bir artı bir eşittir iki demek yerine önce haydi bir stickeri defterimize yapıştıralım diyorum. Verdiğim sayı kadar stickeri öğrencilerim defterine yapıştırıyor. Deneyde bilim eğlencelidir diyorum. Evlerinde bulabilecekleri ya da kolaylıkla satın alabilecekleri malzemelerden oluşan deneyler seçiyorum."

- "Burası bizim 'camdan cana' ulaştığımız yerdir"

Uzaktan eğitimde en büyük yardımcısının biri 3, diğeri 8'inci sınıf öğrencisi iki erkek çocuğunun olduğunu aktaran Yıldız, derslerden arta kalan vakitlerde canlı sınıfta eğitimlerine devam eden çocuklarının ödevlerini kontrol ettiğini kaydetti.

Öğrenciyi sevmeden uzaktan eğitim sürecinin yürütülmesinin çok zor olduğuna değinen Yıldız, şunları anlattı:

"Hiçbir zaman sorunlardan sorun çıkarmaya çalışan bir öğretmen olmadım. Sorun içinde güzellikleri bulmaya çalışıyorum. Mesela odamız daha soluk renkliydi. Ben ders yaparken öğrencilerim arkalarında renkli bir duvar görsünler istedim. Oğullarım da benimle beraber biraz boya yaparak derslerden uzaklaşsınlar istedim. Sevdik ve yaptık. Öğrencilerim çok beğendiler. Daha renkli bir ortamda ders yapıyoruz. Çünkü burası bizim 'camdan cana' ulaştığımız yerdir. Benim için o oda, bu odadır. Öğrencilerim yıllar sonra 'okul yoktu, Kovid-19 vardı' diye söylenmeyecekler. 'Evet Kovid-19 vardı ancak biz her gün ders saatinde bilgisayarımızın başında öğretmenimizle birlikte bütün eğlenceli aktivitelerimizi yaptık' diyecekler ben buna inanıyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kalp krizi geçiren biyoloji öğretmeni hayatını kaybetti
30 Ocak 2021 15:30		 Sultan öğretmen, 5 bin çocuğa masallarla ulaştı
30 Ocak 2021 15:28
MEB, özür durumu nakil sonuçlarını açıkladı
29 Ocak 2021 18:19		 Saat belirtilmediği için yüzlerce öğretmen bekliyor
29 Ocak 2021 17:47
Görme engelli öğretmen derslerinde radyo efektleri kullanıyor
29 Ocak 2021 14:02		 Öğretmenler lisede kurulan stüdyodan EBA'ya içerik üretiyor
27 Ocak 2021 11:36
MEB, yönetici atama yönetmeliğini değiştirecek mi?
27 Ocak 2021 10:00		 Öğretmenlerin duygulandıran fedakarlığı
25 Ocak 2021 22:50
Öğretmenlere, ilk yardım eğitimi verilecek
25 Ocak 2021 13:21		 Halil öğretmen bağlama derslerini çevrimiçi ortama taşıdı
23 Ocak 2021 17:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:28 - Cumhurbaşkanı, Niğde Belediyesine yetkiyi verdi13:19 - Emekliye ayrılan sağlık çalışanı, arkadaşlarına anonsla veda etti13:14 - Sivas'ta kar altındaki 'Hobbit Evleri' ilgi görüyor12:59 - Türkiye F-16'larını güçlendiriyor12:54 - Öğrencileri için canlı derslerini özel tekniklerle eğlenceli hale getirdi12:50 - Son 4 yılda, en çok değiştirilen isim ve soyadları belli oldu
12:38 - Tarihi sokakların yarım asırlık 'diplomalı' terzisi12:27 - Turizm tarihinde bir ilk: Ocak ayı şampiyon12:18 - Emniyet Müdürü, doğum günü pastasını heyelan yerinde kesti12:10 - Aç kalan tilki kurnazlığıyla bahçedeki kedilerin yemeğine ortak oldu12:01 - Huzurevinde 71 yaşındaki oda arkadaşını okuma yazma öğreterek hayata bağladı11:54 - Korona ile mücadelede bir yılda neler yapıldı?
11:51 - RTÜK'ten televizyon yayıncılarına 'ihlal' uyarısı11:43 - Koronayı yenen başhekim: Aklınıza çocuğunuza sarılamadan gömülme ihtimaliniz geliyor11:38 - Muvazzafların da olduğu 126 askere yeni darbe davası11:32 - 5 ülkeye cipli kimlik yetecek11:28 - 112 Acil Çağrı Merkezine gelen asılsız ve sıra dışı çağrılar hayrete düşürüyor
11:25 - Denizi olmayan kentten 54 ülkeye balık ihracatı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Son 4 yılda, en çok değiştirilen isim ve soyadları belli oldu
Rektör, kendini dekan olarak atadı: Mecbur kaldığım için yapıyorum
Meteorolojiden il il 'yoğun kar yağışı' uyarısı
Vatandaş gıdayı ucuza yiyecek
Ahmet Hakan'dan Bilim Kurulu üyelerine 'duyun feryadı' çağrısı
Fırsatçılar yine piyasada! Sıfırından pahalıya satıyorlar
Bu ilanlara dikkat! Emlakçıların ucuz ev oyunu
5 ülkeye cipli kimlik yetecek
İşçi iken memurluğa geçenlerin intibak, emekli ikramiyesi, hizmet bütünleşmesi işlemleri nasıl olur?
Prof. İlhan: 2'nci doz aşılamadan sonra okulları açmak daha doğru
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
3 lü buda kafası 1
çocuk tacizleri 2
şayan 2
mani oluyor halimi takrire hicabım 2
17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü 4
ülkemiz dışında ençok yaşanılası ülke 1
Momentum 2
sözlükte aktif yazar sayısının azlığı 2
antibiyotik 1
torpili olmayan insan 2
SON İLANLAR
Zonguldak Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm 2 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 47 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bingöl Karlıova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam