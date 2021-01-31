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Emekliye ayrılan sağlık çalışanı, arkadaşlarına anonsla veda etti

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezinde görevli sağlık çalışanı, telsizden yaptığı anonsla mesai arkadaşlarına veda etti.
 31 Ocak 2021 13:19
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Emekliye ayrılan sağlık çalışanı, arkadaşlarına anonsla veda etti

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezinde görevli sağlık çalışanı, telsizden yaptığı anonsla mesai arkadaşlarına veda etti.

Kentte yaklaşık 30 yıldır sağlık sektöründe çalışan 48 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi Neşe Sarıpekmez, emekliye ayrılmasından önceki son anonsunu yaptı.

Eskişehir'deki tüm 112 çalışanlarına seslenen Sarıpekmez, "Bugün sizlerle tuttuğum son nöbet. Çünkü emekli oluyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın." dedi.

112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, Sarıpekmez'e anonsun ardından alkışlar eşliğinde çiçek verdi.
Anadolu Ajansı
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