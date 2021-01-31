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Cumhurbaşkanı, Niğde Belediyesine yetkiyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Niğde Belediyesi'ne verilen kamulaştırma yetkisi Resmi Gazete'de yayımlandı.
 31 Ocak 2021 13:28
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Cumhurbaşkanı, Niğde Belediyesine yetkiyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Niğde Belediyesi'ne verilen kamulaştırma yetkisi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Niğde'yi ilgilendiren karar 30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnamede Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme projesinin yürütülmesi amacıyla Niğde Belediyesine acele kamulaştırılma hakkında karar verildiği duyuruldu.

KALE PROJESİ NİĞDEMİZDE CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Niğde' nin çehresini değiştirmek için yoğun çaba gösteren ve bu uğurda projeleri şehre kazandıran

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir: "Kale Projemizin hızlanması için Belediyemize yetki veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

Şehrimizin çehresi için çok önemli olan kale projemiz Niğde'mizde yeni bir nefes, yeni bir cazibe merkezi haline gelecek inşallah. Memleketimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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