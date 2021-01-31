1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kabine yarın toplanıyor: Masada neler olacak?

Yüz yüze eğitim, kısıtlamalar ve restoranlarla ilgili kararlar yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşecek Kabine toplantısında alınacak.
 31 Ocak 2021 13:32
+Aa- Yazdır
Kabine yarın toplanıyor: Masada neler olacak?

Türkiye'de corona virüs ile mücadelede gelinen nokta ve önemli kararlar, kabine toplantısının ardından açıklanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin sunum yapmasının beklendiği Kabine Toplantısında, restoran ve kafeler ile ilgili alınan kararların yeniden gündeme gelmesi ön görülüyor.

Kabine, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Gözler yüz yüze eğitim, kısıtlamalar ve restoranlarla ilgili yeni bir karar alınıp alınmayacağında.

NELER ELE ALINACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılama çalışmaları ve ilk sonuçlara ilişkin bilgi vermesinin beklendiği Kabine toplantısında salgına yönelik tedbirler de değerlendirilecek.

Restoran, kafe ve lokanta gibi işletmelere verilecek desteklerle 15 Şubat'ta başlayacak ikinci eğitim öğretim yılı ele alınacak.

Bu kapsamda okullarda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı da değerlendirilecek.

Kabinede ayrıca reform paketlerinin de görüşüleceği tahmin ediliyor.

Toplantı sonrası açıklamanın ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.

NELER DEĞİŞEBİLİR?

Corona virüsün seyrine bağlı olarak, kısıtlamaların değiştirimesine dair seçenekler tartışılıyor.

Restoran ve kafelerin belli kurallar ile açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği tartışılıyor.

Sokağa çıkma yasağına dair saatlerin de değişebileceği konuşuluyor. Cumartesi ve pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamarının gündüz için kaldırılması öngörülüyor.

Hafta için kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

Gündemdeki öncelikli başlıklardan biri de yüz yüze eğitim. Derslerin 15 Şubat'ta kademeli olarak başlatılması için devam eden hazırlıklar ele alınacak.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk: Hedefimiz, her bir çocuğumuza dokunabilmek
31 Ocak 2021 15:51		 Mustafa Sarıgül CHP'deki istifalara değindi: Milletvekilliğinden de istifa edilmeli
31 Ocak 2021 14:47
CHP'de yeni kriz! Kim sızdırdı tartışması
31 Ocak 2021 08:25		 31 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
31 Ocak 2021 00:08
Ankara'da son 4 yılda oto hırsızlığı yüzde 89 azaldı
30 Ocak 2021 22:25		 İbrahim Kalın'dan dış politikaya ilişkin değerlendirme
30 Ocak 2021 22:22
YİK Üyesi Cemil Çiçek: FETÖ bilgiyi silah haline getirdi
30 Ocak 2021 20:36		 Vaka, hasta ve ağır hasta sayısı düne göre azaldı
30 Ocak 2021 20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
30 Ocak 2021 19:40		 MHP'li Yalçın'dan Davutoğlu'na koalisyon tepkisi
30 Ocak 2021 19:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:45 - Kısıtlamada 30 kilometrelik kaçış: Şüpheli başından vuruldu15:41 - Deva Partisi Zonguldak il başkanı canlı yayında küfür etti15:38 - 'Peri bacalarının bazılarında çökme ve yıkılma tehlikesi var'15:35 - 'PttAVM kurulduğundan bu yana uygun fiyatla hizmet veriyor'15:27 - Şehidin emaneti babası için herkes seferber oldu15:25 - Futbolda ara transfer dönemi yarın kapanıyor
15:16 - Anadolu Otoyolu İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyor15:14 - Mersin-Antalya yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı14:58 - Yüzde 53'ü asılsız ihbar! Kedisine ambulans, halısını yıkatmaya itfaiye istiyorlar14:53 - Denizi olmayan kentten 54 ülkeye balık ihracatı14:51 - Bir ilçede daha vaka sayısı sıfıra düştü14:47 - Mustafa Sarıgül CHP'deki istifalara değindi: Milletvekilliğinden de istifa edilmeli
14:44 - 5 çocukları öldü, 47 yıllık eşinin tek emanetine gözü gibi bakıyor14:32 - Biri orman işletme müdürü 4 kişi yolsuzluktan tutuklandı14:29 - '4 aşının testleri OSTİM'deki akredite laboratuvarda yapılıyor'14:16 - Anne, babası ve kardeşini toprağa verdi14:06 - EBA TV öğretmenlerinden rekor: 10 ayda 10 bin ders videosu
13:51 - Emniyetten, futbol menajerinin drift görüntülerine açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Son 4 yılda, en çok değiştirilen isim ve soyadları belli oldu
Rektör, kendini dekan olarak atadı: Mecbur kaldığım için yapıyorum
Meteorolojiden il il 'yoğun kar yağışı' uyarısı
5 ülkeye cipli kimlik yetecek
Vatandaş gıdayı ucuza yiyecek
Ahmet Hakan'dan Bilim Kurulu üyelerine 'duyun feryadı' çağrısı
Bu ilanlara dikkat! Emlakçıların ucuz ev oyunu
Fırsatçılar yine piyasada! Sıfırından pahalıya satıyorlar
Prof. İlhan: 2'nci doz aşılamadan sonra okulları açmak daha doğru
İşçi iken memurluğa geçenlerin intibak, emekli ikramiyesi, hizmet bütünleşmesi işlemleri nasıl olur?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
3 lü buda kafası 1
Kim neyden çok bahsediyorsa onda ondan yok 1
Sözlüğe bi bakıp çıkmak 3
torpili olmayan insan 2
mani oluyor halimi takrire hicabım 2
hologram teknolojisi 2
hikayesi olan şarkılar 3
Güncel 2
sözlüğe canlılık gelmesi 3
hisse komisyon masrafı 2
SON İLANLAR
Zonguldak Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm 2 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 47 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bingöl Karlıova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam