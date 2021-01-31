Meteoroloji, iki bölge için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu
|31 Ocak 2021 13:37
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Ege ve Marmara bölgelerinde bu gece saatlerinden itibaren fırtına, yurdun çeşitli kesimlerinde ise kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ve Marmara Bölgesi'nin batısında güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarın, zamanla Ege Bölgesi genelinde güney ve güneydoğudan, Marmara'da ise güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve yer yer fırtına (60-75 kilometre/saat) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yarın öğle saatlerinden itibaren Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ile Edremit Körfezi çevresinde (Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit, Havran), akşam saatlerinden itibaren de Antalya il merkezi ile batı ilçelerinde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş) kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bu nedenle söz konusu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.
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