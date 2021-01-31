Emniyetten, futbol menajerinin drift görüntülerine açıklama
|31 Ocak 2021 13:51
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Ankara Emniyet Müdürlüğü bazı sosyal medya hesapları ile haber sitelerinde yer alan ve trafiğin güvenliğini tehlikeye atarak araçla drift yapan bir kişinin görüntüleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Açıklamada görüntülerin 2018 yılına ait olduğu ve gerekli idari işlemlerin uygulandığı belirtildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesapları ve internet haber sitelerinde, Ankara'da drift ve hız yapan bir araca ilişkin görüntüler paylaşılmıştır. Konuyla ilgili yürütülen çalışmalar neticesinde araç sürücüsü Mustafa Erdem Karagöl isimli şahıs gözaltına altına alınmış, yapılan incelemede görüntülerin 2018 yılında çekildiği tespit edilmiştir. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan hakkında adli işlem başlatılan sürücünün ehliyetine el konulmuş ve 8 bin 353 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca araç trafikten men edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Ünlü futbol menajeri Ankara sokaklarını birbirine kattı
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