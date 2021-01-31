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EBA TV öğretmenlerinden rekor: 10 ayda 10 bin ders videosu

Uzaktan eğitimin ana omurgası EBA televizyon kanalları için ikinci dönem ders videoları çekimleri tamamlandı. 112 farklı branştan bin gönüllü öğretmen ve teknik kadrodan oluşan büyük bir ekip bu çekimlerde görev aldı. Bu kapsamda 10 ayda tam 10 bin ders videosu çekilerek bir rekora imza atıldı.
 31 Ocak 2021 14:06
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EBA TV öğretmenlerinden rekor: 10 ayda 10 bin ders videosu

Uzaktan eğitimin ana omurgası EBA televizyon kanalları için ikinci dönem ders videoları çekimleri tamamlandı. 112 farklı branştan bin gönüllü öğretmen ve teknik kadrodan oluşan büyük bir ekip bu çekimlerde görev aldı. Bu kapsamda 10 ayda tam 10 bin ders videosu çekilerek bir rekora imza atıldı.

Uzaktan eğitimin başladığı ilk günden bu yana öğretmenlerin kaydettiği ders videolarının sayısı 10 bine ulaştı. Bir videonun hazırlık sürecinin günler aldığını dile getiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin büyük emek verdiğini belirtti. Selçuk, "Salgın nedeniyle sınıflarımızın kapısını kapatmak zorunda kaldığımız günden bu yana kendi çocukları gibi gördükleri bu ülkenin çocukları için gece gündüz ter döken tüm gönüllü meslektaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Tüm stüdyolarda bugüne kadar çekilen ders videosu sayısı 10 bine ulaştı"

Ülkemizde ilk Covid-19 vakası görüldükten hemen sonra Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT iş birliği ile oluşturulan TRT EBA TV İlkokul/Anaokulu, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanalları SD ve HD olarak 23 Mart 2020 tarihinde yayın hayatına başladı. Uzaktan eğitim sürecinin başladığı günden 29 Ocak 2021'e kadar 112 farklı branştan alanında uzman yaklaşık bin gönüllü öğretmen ile kameraman, kurgucu, yönetmenden oluşan yüzlerce teknik personel TRT EBA Televizyonu kanallarına ders videoları çekmek için görev aldı. Bu süreçte Ankara ve İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT'ye ait 13 stüdyo kuruldu. Mesleki ve teknik eğitim derslerinin çekimleri için de Türkiye'nin farklı illerinde stüdyolar hazırlandı. Tüm bu stüdyolarda 29 Ocak 2021 tarihine kadar çekilen ders videosu sayısı 10 bine ulaştı. Üç kanalda bugüne kadar toplamda 11 bin 128 saat yayın yapıldı ve yayınlar halen devam ediyor.

"İçerik üretimleri ders videolarıyla da sınırlı değil"

Öğretmenler için Öğretmenler Odası, veliler için Bizden, Öğrenciler için Özel Eğitim İçerikleri, Deneyler ve Akıllı Teneffüs gibi 932 ders dışı etkinlik videosu da çekilerek yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA Televizyonunun kendi alanındaki rekorunu, "Bugün EBA TV on bininci ders videosunu çekti. Bir videonun hazırlığı günlerimizi alıyor. Nasıl bir emek ve ne müthiş bir alın teridir bunu ancak süreci izlediğinizde anlayabilirsiniz" diyerek duyurdu.

"Çocuklarımızın eğitimden kopmamalarını sağladık"

Bakan Selçuk EBA TV'nin rekoruna ilişkin yaptığı konuşmasında sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgın, eğitim gündemimizin ortasına bir göktaşı gibi düştü. Gördük ki zamanın ruhuna ayak uydurmadan bundan sonrasını götüremeyeceğiz. Bu öngörülemeyen süreçte öğretmenlerimizle birlikte olağanüstü şeyler yaptık. Her şeyden önce şartlara en kısa sürede uyum sağlayarak EBA Televizyonu yoluyla uzaktan eğitime geçtik. Çocuklarımızın eğitimden kopmamalarını sağladık.

Salgın nedeniyle sınıflarımızın kapısını kapatmak zorunda kaldığımız günden bu yana kendi çocukları gibi gördükleri bu ülkenin çocukları için gece gündüz ter döken tüm gönüllü meslektaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
İhlas Haber Ajansı
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