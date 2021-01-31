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Biri orman işletme müdürü 4 kişi yolsuzluktan tutuklandı

Denizli'de, orman kesimi işlerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden, aralarında orman işletme müdürü de bulunan 4'ü tutuklandı.
 31 Ocak 2021 14:32
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Biri orman işletme müdürü 4 kişi yolsuzluktan tutuklandı

Denizli'de, orman kesimi işlerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden, aralarında orman işletme müdürü de bulunan 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Beyağaç ilçesinde orman kesimi işlerinde yolsuzluk yapıldığı ve kamunun zarara uğratıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 3 aylık takibinin ardından belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda orman işletme müdürü M.P. (47), tarımsal kalkınma kooperatifi başkanı H.T (51) ile yardımcıları A.D (44), Ş.C. (67) ve nakliye işi yaptığı belirtilen Ö.K. (33) gözaltına alındı.

Kooperatif binası içinde yapılan aramada ise kaçak olduğu tespit edilen 230 metreküp tomruk, şüphelilerin evlerinde ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 140 bin lira ile 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Ayrıca işletme müdürü M.P'nin Muğla'nın Milas ilçesinde kayınpederi adına yaptırdığı ileri sürülen villada, 10 metreküp kaçak kereste bulundu.

Ormandan kesilen ağaçların yüzde 90'ının kaçak yollarla kooperatife sokulduğu ve buradan işlenerek Muğla ve ilçelerindeki kereste atölyelerine satışının yapıldığı belirtildi. Şüphelilerin kamuyu yaklaşık 10 milyon lira zarara uğrattığı ileri sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan işletme müdürü M.P, kooperatif başkanı H.T. ile yardımcıları A.D. ve Ş.C, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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