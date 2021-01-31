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5 çocukları öldü, 47 yıllık eşinin tek emanetine gözü gibi bakıyor

Antalya'da 47 yıllık evliliklerinden olan 5 çocuğu ölen ve büyük sevgiyle bağlandığı eşini de geçen hafta kaybeden 69 yaşındaki Mehmet Ali Özkan, eşinin emaneti gibi gördüğü koçlarına gözü gibi bakıyor.
 31 Ocak 2021 14:44
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5 çocukları öldü, 47 yıllık eşinin tek emanetine gözü gibi bakıyor

Antalya'da 5 çocuğunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıktan sonra sevgisiyle hayata tutunduğu eşini de toprağa veren 69 yaşındaki Mehmet Ali Özkan, eşinin emaneti gibi gördüğü koçlarına gözü gibi bakıyor.

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde dünyaya gelen Mehmet Ali Özkan, 47 yıl önce, aynı mahallede görüp sevdiği Rahime Özkan ile hayatını birleştirdi. Doğup büyüdüğü taş evde yaşamaya devam eden Özkan, anne ve babasını bir süre sonra kaybetti. Özkan çiftinin dünyaya gelen 5 çocuğu da doğumlarından birkaç gün sonra hayatını kaybetti.

Yaşadıkları evlat acılarını birbirlerine olan sevgileriyle unutmaya çalışan Özkan çifti, çiftçilikle geçimlerini sağladı. Yaklaşık 8 yıl önce böbrek ve kalp rahatsızlıkları yaşayan ve 8 ay önce de yatalak olan Rahime Özkan, 22 Ocak'ta hayatını kaybetti.

- "Zor durumda olanlar kalsın" dedi, huzurevine yerleşmeyi kabul etmedi

Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Özkan'a, başsağlığı için ziyarete giden bir kişinin çektiği fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, "Huzurevine yerleştirebiliriz" teklifinde bulundu.

Bu teklifi, "Devletin verdiği maaş yetiyor. Kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Zor durumda olanlar kalsın. Bir de eşimin emaneti bir hayvanım var. Onu da bırakamam." diyerek kabul etmedi.

Eşi hayattayken bir yakınlarının "Size yoldaş olur" diyerek hediye ettiği kuzuyu, eşinin emaneti gibi gören Özkan, gözü gibi baktığı koçla ilgilenerek zamanını geçiriyor.

- "Koçumuzu ondan emanet gibi görüyorum"

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllarca eşiyle zor günler yaşamalarına rağmen birbirlerini teselli ederek bir hayat sürdüklerini söyledi. Köyde yaşamanın zorluklarına katlandıklarını anlatan Özkan, "Eşimin ölümü beni çok üzdü. Birbirimize yoldaştık. Çocuklarımız oldu ancak fazla yaşamadılar. Hep birbirimize destek olduk." dedi.

Eşiyle 47 yıllık evliliklerinde birbirlerine hiç hakaret etmediklerini anlatan Özkan, bir elmanın iki yarısı gibi hayat sürdürdüklerini belirtti.

Eşi için "Birbirimize çok bağlıydık. İyi ki benden önce öldü, yatalaktı, ben ölseydim çok zor durumda kalırdı." diyen Özkan, eşine her zaman dua ettiğini söyledi.

Bahçesindeki sebzeler ve koçun bakımıyla zamanını geçirdiğini aktaran Özkan, "Koç, bize geldiğinde yeni doğmuştu. Kuzuydu. Eşim onu sürekli izlerdi, severdi. Ondan emanet gibi görüyorum ve çok iyi bakıyorum. Sağlığım el verdiği sürece de bakacağım." diye konuştu.

- "Bir gün yatalak olursam devlet elini uzatsın"

Özkan, yaşlılık aylığıyla geçimini sürdürdüğünü kaydetti.

Yalnız olduğu için huzurevine yerleştirme teklifi geldiğini anlatan Özkan, ihtiyaçlarını kendisi karşılayabildiği için kabul etmediğini belirtti. Maaşının kendisine yettiğini dile getiren Özkan, "Sebzemi, meyvemi kendim yetiştiriyorum. Bir gün yatalak olursam devlet bana elini uzatsın. Devletin huzurevine ihtiyacı olanlar, bakıma muhtaçlar gitsin." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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