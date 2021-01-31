1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mustafa Sarıgül CHP'deki istifalara değindi: Milletvekilliğinden de istifa edilmeli

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: "Bir siyasi partinin milletvekili olarak parlamentoya gittikten sonra o siyasi partiden ayrılıp farklı çalışmalar içerisinde bulunmayı Türkiye Değişim Partisi olarak etik olarak değerlendirmiyoruz"
 31 Ocak 2021 14:47
+Aa- Yazdır
Mustafa Sarıgül CHP'deki istifalara değindi: Milletvekilliğinden de istifa edilmeli

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'den üç milletvekilinin istifasına ilişkin, "Bir siyasi partinin milletvekili olarak parlamentoya gittikten sonra o siyasi partiden ayrılıp farklı çalışmalar içerisinde bulunmayı Türkiye Değişim Partisi olarak etik olarak değerlendirmiyoruz." dedi.

Sarıgül, Beşiktaş'taki konutunda düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan kafe ve restoranlarda çalışanların zor durumda olduğunu söyledi.

Önerilerinin bütün restoran, kafe, kahveler, lokantaların alış veriş merkezlerinde olduğu gibi HES koduyla içeri müşteri almaları olduğunu dile getiren Sarıgül, "Yasakları doğru bulmuyoruz, sosyal mesafe kurallarına uymayı doğru buluyoruz." dedi.

Sarıgül, esnafın, gençlerin sanatçı ve kültür elçilerinin de Kovid-19 sürecinde hükümet tarafından desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Bir gazetecinin, "CHP'den üç milletvekili istifa etti. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Sarıgül, parti olarak konuyu kurucularıyla değerlendirdiklerini ve bir partiden istifa edildiği zaman milletvekilliğinden de istifayı doğru buldukları cevabını verdi.

Milletvekillerinin bir siyasi partiyle seçime girdiğini aktaran Sarıgül, "Bağımsız milletvekili değilsiniz. Bağımsız olsanız istediğinizi yapabilirsiniz. Bir siyasi partinin milletvekili olarak parlamentoya gittikten sonra o siyasi partiden ayrılıp farklı çalışmalar içerisinde bulunmayı Türkiye Değişim Partisi olarak etik olarak değerlendirmiyoruz. Biz, partisinden istifa eden milletvekili, hangi parti olursa olsun, mutlaka milletvekilliğinden de istifa ederek tekrar millete dönmesi gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sarıgül, partisinin parlamento içi ve dışında etik kuralların dışına çıkmayacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk: Hedefimiz, her bir çocuğumuza dokunabilmek
31 Ocak 2021 15:51		 Kabine yarın toplanıyor: Masada neler olacak?
31 Ocak 2021 13:32
CHP'de yeni kriz! Kim sızdırdı tartışması
31 Ocak 2021 08:25		 31 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
31 Ocak 2021 00:08
Ankara'da son 4 yılda oto hırsızlığı yüzde 89 azaldı
30 Ocak 2021 22:25		 İbrahim Kalın'dan dış politikaya ilişkin değerlendirme
30 Ocak 2021 22:22
YİK Üyesi Cemil Çiçek: FETÖ bilgiyi silah haline getirdi
30 Ocak 2021 20:36		 Vaka, hasta ve ağır hasta sayısı düne göre azaldı
30 Ocak 2021 20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
30 Ocak 2021 19:40		 MHP'li Yalçın'dan Davutoğlu'na koalisyon tepkisi
30 Ocak 2021 19:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:51 - Bakan Selçuk: Hedefimiz, her bir çocuğumuza dokunabilmek15:45 - Kısıtlamada 30 kilometrelik kaçış: Şüpheli başından vuruldu15:41 - Deva Partisi Zonguldak il başkanı canlı yayında küfür etti15:38 - 'Peri bacalarının bazılarında çökme ve yıkılma tehlikesi var'15:35 - 'PttAVM kurulduğundan bu yana uygun fiyatla hizmet veriyor'15:27 - Şehidin emaneti babası için herkes seferber oldu
15:25 - Futbolda ara transfer dönemi yarın kapanıyor15:16 - Anadolu Otoyolu İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyor15:14 - Mersin-Antalya yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı14:58 - Yüzde 53'ü asılsız ihbar! Kedisine ambulans, halısını yıkatmaya itfaiye istiyorlar14:53 - Denizi olmayan kentten 54 ülkeye balık ihracatı14:51 - Bir ilçede daha vaka sayısı sıfıra düştü
14:47 - Mustafa Sarıgül CHP'deki istifalara değindi: Milletvekilliğinden de istifa edilmeli14:44 - 5 çocukları öldü, 47 yıllık eşinin tek emanetine gözü gibi bakıyor14:32 - Biri orman işletme müdürü 4 kişi yolsuzluktan tutuklandı14:29 - '4 aşının testleri OSTİM'deki akredite laboratuvarda yapılıyor'14:16 - Anne, babası ve kardeşini toprağa verdi
14:06 - EBA TV öğretmenlerinden rekor: 10 ayda 10 bin ders videosu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Son 4 yılda, en çok değiştirilen isim ve soyadları belli oldu
Rektör, kendini dekan olarak atadı: Mecbur kaldığım için yapıyorum
Meteorolojiden il il 'yoğun kar yağışı' uyarısı
5 ülkeye cipli kimlik yetecek
Vatandaş gıdayı ucuza yiyecek
Ahmet Hakan'dan Bilim Kurulu üyelerine 'duyun feryadı' çağrısı
Bu ilanlara dikkat! Emlakçıların ucuz ev oyunu
Fırsatçılar yine piyasada! Sıfırından pahalıya satıyorlar
Prof. İlhan: 2'nci doz aşılamadan sonra okulları açmak daha doğru
İşçi iken memurluğa geçenlerin intibak, emekli ikramiyesi, hizmet bütünleşmesi işlemleri nasıl olur?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir milyon istihdam 2
kaşkaylar 1
ateist 5
daş yok mu daş 3
reddit wallstreet saldırısı 2
çivisi çıkmak 1
alarmdan önce uyanmak 2
şayan 2
Ali mühendis 1
Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 2
SON İLANLAR
Zonguldak Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm 2 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 47 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bingöl Karlıova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam