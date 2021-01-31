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Bir ilçede daha vaka sayısı sıfıra düştü

Mardin'in Ömerli ilçesinde korona virüs vaka sayısı sıfıra düştü.
 31 Ocak 2021 14:51
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Bir ilçede daha vaka sayısı sıfıra düştü

Mardin'in Ömerli ilçesinde korona virüs vaka sayısı sıfıra düştü.

Ömerli ilçesinde Sağlık Bakanlığının HES uygulaması verilerine göre korona virüs vaka sayısı sıfıra düştü. Vatandaşların kurallara uyarak tedbirli davranışları ilçedeki vaka sayılarını sıfıra düşürdü. Son 10 günde tek tük vakaya rastladıklarını kaydeden Yenimahalle Muhtarı Beşir Batuk, "Son 10 gündür tek tük vaka vardı. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımız kurallara riayet ederek tedbir konusunda hassas davrandılar. Çok şükür bizim mahallemizde ve ilçemizde vakalarımız sıfıra düştü. Duyarlı davranan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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