Mersin-Antalya yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Mersin-Antalya yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
|31 Ocak 2021 15:14
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Mersin-Antalya karayolunun, Gazipaşa-Anamur arasındaki bölümde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşıma kapandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin-Antalya D 400 Karayolunun Anamur-Gazipaşa arasındaki bölümünde heyelan meydana geldi. Zeytinada-Sazak mevkiinde düşen kaya parçası nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerince düşen kaya parçalarının kaldırılması için çalışma başlatılırken, çalışmaların birkaç gün sürebileceği öğrenildi.
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