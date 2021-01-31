Deva Partisi Zonguldak il başkanı canlı yayında küfür etti
|31 Ocak 2021 15:41
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Deva Partisi İl Başkanı Fatih Keleş, kentte yayın yapan Kanal Z'de Murat Altay'ın sunduğu Zonguldak'ın Nabzı programına katıldı. Canlı yayının başladığını fark etmeyen Keleş'in, "Erhan Çakmak'ı da şey yapacaksın. Üçü de a. s... Zonguldak'ın" şeklinde küfürlü sözleri yayına yansıdı. Program sunucusu Altay, giriş anonsu yapmaya hazırlandığı sırada yayına yansıyan sözleri duyunca şaşkınlık yaşadı. İl başkanı Keleş'in kastettiği Erhan Çakmak'ın ise aynı medya organına ait gazetede köşe yazarlığı yaptığı öğrenildi.
ÖZÜR DİLEDİ
DEVA Partisi Zonguldak İl Başkanı Fatih Keleş, yayın sonrası konuyla ilgili açıklamada bulundu. Kamuoyu ve yayıncı kuruluştan özür dileyen Keleş, "30 Ocak tarihinde katılmış olduğum Murat Altay'la Zongudak'ın Nabzı Programında yaşanan talihsiz olayın üzüntüsü içerisindeyim. Murat beyle yaptığımız sohbetin devamı sırasında hiçbir kişi veya kurumu hedef almadan espri şeklinde sarf ettiğim sözlerim canlı yayına yansımış ve farklı yorumlara neden olmuştur. Üzgün olduğumun bilinmesini ister ve bu sebepten dolayı bütün samimiyetim ve içtenliğimle kamuoyundan, yayıncı kuruluştan ve Zonguldaklı hemşehrilerimizden özür dilerim" dedi.
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