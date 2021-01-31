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Futbolda ara transfer dönemi yarın kapanıyor

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.
 31 Ocak 2021 15:25
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Futbolda ara transfer dönemi yarın kapanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 5 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi yarın tamamlanacak.

2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 4 Ağustos-5 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
Anadolu Ajansı
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