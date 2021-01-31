Futbolda ara transfer dönemi yarın kapanıyor
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.
|31 Ocak 2021 15:25
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