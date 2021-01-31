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'PttAVM kurulduğundan bu yana uygun fiyatla hizmet veriyor'

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, PttAVM'nin kurulduğundan bu yana uygun fiyatla hizmet verdiğini belirterek, "Özellikle temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için Tarım Kredi Kooperatifleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Atatürk Orman Çiftliği ürünlerini her zaman olduğu gibi indirimli fiyatlarla halkımızla buluşturmaktayız." ifadelerini kullandı.
 31 Ocak 2021 15:35
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'PttAVM kurulduğundan bu yana uygun fiyatla hizmet veriyor'

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, PttAVM'nin kurulduğundan bu yana uygun fiyatla hizmet verdiğini belirterek, "Özellikle temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için Tarım Kredi Kooperatifleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Atatürk Orman Çiftliği ürünlerini her zaman olduğu gibi indirimli fiyatlarla halkımızla buluşturmaktayız." ifadelerini kullandı.

Gülten, yazılı açıklamasında, gıda fiyatlarında yaşanan artışı durdurmak amacıyla PttAVM tarafından uygun fiyata gıda ürünleri satışının duyurulmasıyla yaşanan tartışmaları değerlendirdi.

PttAVM'nin sadece bugün değil, kurulduğundan bu yana vatandaşlara ürün seçeneklerini uygun fiyat politikasıyla sunduğunu vurgulayan Gülten, yaklaşık iki yıldır gıda dahil birçok temel ihtiyaç maddesinin "pttavm.com" üzerinden vatandaşlara uygun fiyata sağlandığını bildirdi.

Gülten, aşırı fiyat artışlarından vatandaşları korumak amacıyla PttAVM'den sunulan ürünlerin çeşitliliğinin artırıldığına dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın desteğiyle ülkemiz için sorumluluğumuzu yerine getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

PttAVM'nin, Türkiye'nin yerli ve milli e-ticaret platformu olduğunu vurgulayan Gülten, şöyle devam etti:

"Bu durumu ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya yönelik görev ve sorumluluk olarak kabul etmekteyiz. Özellikle temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için Tarım Kredi Kooperatifleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Atatürk Orman Çiftliği ürünlerini her zaman olduğu gibi indirimli fiyatlarla halkımızla buluşturmaktayız. Halkımızın artan gıda fiyatlarına karşı korunması amacıyla dün olduğu gibi bugün de üzerimize düşen görevimizi yaptığımızı ve bizlere verilecek sorumluluklarda da tüm gayretimizle çalışacağımızı belirtmek isteriz."

- PttAVM nasıl çalışıyor?

PttAVM, gıda dahil birçok temel ihtiyaç maddesini "pttavm.com" üzerinden vatandaşlara uygun fiyat politikasıyla ürün alma imkanı sağlayan bir platform olarak görev yapıyor.

Ayrıca PTT, salgının ilk günlerinde maskenin ücretsiz dağıtımında da görev alırken, tanzim satış organizasyonunda da taze sebze, meyve gibi gıda ürünleri PttAVM üzerinden vatandaşlara sundu. PttAVM web sitesinde PTT'nin üretip sattığı bir ürün bulunmuyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Atatürk Orman Çiftliği ürünleri aracısız, yani doğrudan satılıyor.

Diğer ürünlerin ise firmaların kendi oluşturduğu sanal mağaza üzerinden tüketiciye uygun fiyatla sunulması şartıyla satışı yapılıyor.

PttAVM, bu fiyatları denetliyor ve ürün fiyatı piyasa fiyatından fazlaysa uyarıda bulunuyor, bunların satışına onay verilmiyor.
Anadolu Ajansı
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