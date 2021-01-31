Fethiye'de rengi turkuaza dönen deniz görenleri şaşırttı
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi'nde deniz suyu turkuaz renk aldı.
|31 Ocak 2021 15:58
|+Aa- Yazdır
Muğla'nın Fethiye ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Kelebekler Vadisi Plajı'nda, yağışın ardından denizin rengi değişti.
Ölüdeniz ile burada denizin rengi, turkuaza dönüştü.
Denizin rengi drone ile havadan görüntülendi.
Salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan az sayıda turist, Ölüdeniz'deki eşsiz manzarayı fotoğrafladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Denetimler sonuç verdi bu ilçede vaka sayıları sıfırlandı
31 Ocak 2021 16:38
|'Peri bacalarının bazılarında çökme ve yıkılma tehlikesi var'
31 Ocak 2021 15:38
|Anadolu Otoyolu İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyor
31 Ocak 2021 15:16
|Mersin-Antalya yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
31 Ocak 2021 15:14
|Denizi olmayan kentten 54 ülkeye balık ihracatı
31 Ocak 2021 14:53
|Bir ilçede daha vaka sayısı sıfıra düştü
31 Ocak 2021 14:51
|Sivas'ta kar altındaki 'Hobbit Evleri' ilgi görüyor
31 Ocak 2021 13:14
|Turizm tarihinde bir ilk: Ocak ayı şampiyon
31 Ocak 2021 12:27
|Aç kalan tilki kurnazlığıyla bahçedeki kedilerin yemeğine ortak oldu
31 Ocak 2021 12:10
|1 aylık bebeğin pansumanı için 6 saat karla mücadele ettiler
31 Ocak 2021 10:42