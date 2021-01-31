Kısıtlamadan muaf tutulan turistler, tarihi yarımadayı gezdi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, güneşli havayı da fırsat bilerek tarihi yarımadayı gezdi.
|31 Ocak 2021 16:23
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, güneşli havayı da fırsat bilerek tarihi yarımadayı gezdi.
İstanbul'un önemli turistlik alanlarından biri olan tarihi yarımadada gezinti yapan turistler, Topkapı Sarayı, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ve Sultanahmet Meydanı gibi tarihi mekanları ziyaret etti.
Fotoğraf çekerek yaşadıkları anı ölümsüzleştiren turistlerden bazıları, çevrede açık olan işyerlerinden alışveriş yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları ve Fatih Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, maske ve hijyen konularında uyardıkları turistlerin ateş ölçümlerini de yaptı.
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