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Pandemi döneminde pansiyondan sorumlu yöneticilere ek dersleri tam mı ödenir?

Mevzuatında eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere şartı bulunmadığından, pansiyonla ilgili iş ve işlemlerin, hazırlıkların devam ediyor olmasından, yöneticiler de görevi başında olduğundan pansiyonda öğrencinin olup olmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti ödenecektir.
 01 Şubat 2021 08:52
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Pandemi döneminde pansiyondan sorumlu yöneticilere ek dersleri tam mı ödenir?

Soru; okul kapalı iken pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı ek olarak aldığı 6 saat ek dersini alıyor mu, yoksa öğrenci yok diye kesilip diğer müdür yardımcıları gibi mi ek ders almaktadır?

Cevap; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders niteliğinde yönetim görevi" başlıklı 10. maddesi 1. fıkrası (c) bendi 2. ve 5. maddesinde bu durum açıklanmıştır.

İşte o madde;

"(1) İlgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden;

c) Azınlık okullarında görevli olanlar dahil her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarından;

2) Yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 30 saati,

5) Yatılı ve pansiyonlu okulların pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının haftada 28 saati ve bu okulların diğer müdür yardımcılarının ise haftada 22 saati ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir."

Bu hükümlerde "Ders niteliğinde yönetim görevi" başlıklı 10. maddesi 1. fıkrası (c) bendi 1. maddesindeki; "1) Tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurum müdür ve müdür başyardımcılarının, bu eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere, haftada 30 saati," hükümlerinde eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere şartı bulunmadığından, pansiyonla ilgili iş ve işlemlerin, hazırlıkların devam ediyor olmasından, yöneticilerinde görevi başında olduğundan pansiyonda öğrencinin olup olmadığına bakılmaksızın;

Yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcılarına haftada 30 saat, Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısına haftada 28 saat ek ders ücreti ödenecektir.

Ahmet KANDEMİR
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