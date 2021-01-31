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HDP Esenyurt İlçe Başkanı tutuklandı

HDP Esenyurt ilçe binasına yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. tutuklandı.
 31 Ocak 2021 16:42
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HDP Esenyurt İlçe Başkanı tutuklandı

Esenyurt'ta gözaltına alınan HDP ilçe başkanı Ercan Sağlam, 'örgüt üyeliği' suçundan tutuklanırken, aynı suçtan hakimliğe sevk edilen ilçe yöneticisi Dilan Kılıç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sosyal medyada ortaya çıkmasıyla birlikte ilçe başkanlığına operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda Öcalan'ın posterlerinin yanı sıra çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında, HDP Esenyurt ilçe başkanı Ercan Sağlam ve parti yöneticisi Dilan Kılıç 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin tutuklanmaları talep edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişlerdi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişlerdi.

Hakimliğe çıkarılan şüpheli Ercan Sağlam 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, ilçe yöneticisi Dilan Kılıç aynı suçtan yurtdışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol ile serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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