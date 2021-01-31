Belediye personeli Covid-19'a yenildi
Malatya Büyükşehir Belediyesi personeli Erdal Karayılan Covid-19'a yenildi.
|31 Ocak 2021 17:17
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Malatya Büyükşehir Belediyesi personeli Erdal Karayılan Covid-19'a yenildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Personelinden olan Erdal Karayılan'ın (48), yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle hayatını kaybetmesi nedeniyle Yeşiltepe Şehir Mezarlığında toprağa verildi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, " Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Personellerimizden Erdal Karayılan'ın Kovid-19 nedeni ile vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma rahmet; ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.
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