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Gezmeye çıktı, yakalandı, polislere kimlik sordu

İstanbul'da geçerli olan çalışma izniyle geldiği Kocaeli'de denetimlere takılarak ceza yiyen şahıs, "Ben sizin polis olduğunuzu nerden bileyim" diyerek polislere çıkıştı. Şahsın şirket avukatı ile telefonda görüşen polisler ise polis kimliklerini gösterdikleri şahıs ve 3 arkadaşı hakkında kısıtlama ihlali nedeniyle tutanak tuttu.
 31 Ocak 2021 18:19
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İstanbul'da geçerli olan çalışma izniyle geldiği Kocaeli'de denetimlere takılarak ceza yiyen şahıs, "Ben sizin polis olduğunuzu nerden bileyim" diyerek polislere çıkıştı. Şahsın şirket avukatı ile telefonda görüşen polisler ise polis kimliklerini gösterdikleri şahıs ve 3 arkadaşı hakkında kısıtlama ihlali nedeniyle tutanak tuttu.

Olay, İzmit ilçesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan arkadaşları Mecit K. İdaresindeki 34 LL 7912 plakalı araca binen Batuhan E., Kübra E. ve Sibel A. Kocaeli'ne geldi. Burada polis ekiplerinin denetimlerinde durdurulan araçtan inen 4 arkadaşın sokağa çıkma izinleri olmadığı belirlendi. Tespitin ardından polis ekiplerinin kısıtlama ihlalinden tutanak tuttuğunu gören Batuhan T., İstanbul'da çalıştığı şirketten çalışma iznini gösterdi. İzninin sadece İstanbul'da geçerli olduğunu söyleyen polis ekiplerinin tutanak yazmaya devam etmesine itiraz eden Batuhan E., polislere "Ben sizin polis olduğunuzu nerden bileyim" diyerek şirketinin avukatını aradı.

Üniformalı polis ekiplerine inanmayınca polisleri bile şaşırttı

Polis ekipleri, polis araçlarının plakalarını cep telefonu ile fotoğraflamaya çalışan Batuhan E.'ye polis araçları üzerindeki sicil numaralarından sorgu yapabileceğini söylediler. Daha sonra Batuhan E.'nin uzattığı telefondaki şirket avukatı ile görüşen ekipler, avukata durumu izah ettiler. Avukatın, Batuhan E.'nin kendisine polis olduklarından şüphelendiğini söylediğini iletmesi üzerine şaşıran polis memuru, "Resmi üniformalı, uygulama noktasında görev yapan burada dört tane polis memuru birlikteyiz. Bundan mı endişe duymuş beyefendi" dedi.

Önce polis kimliklerini gösterip daha sonra tutanak tuttular

Polis ekipleri daha sonra kendilerine inanmayan Batuhan E.'ye polis kimliklerini gösterdiler. Ekipler daha sonra ceza yememek için çaba gösteren Batuhan E. ve 3 arkadaşı hakkında korona virüs önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalinden tutanak tuttu.

İzinsiz denetimlere yakalanınca basın mensubuna tepki gösterdi

Denetimlerde ayrıca durdurulan 34 LS 3867 plakalı bir başka otomobilde ise sokağa çıkma izinleri olmadığı belirlenen Nurgül K. ve Selcan K. hakkında da polis ekiplerince tutanak tutuldu. Sokağa çıkma izinlerinin olmamasına rağmen otomobille gezinti yaparken denetimlere takılan 2 şahıs ise kendilerini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösterdi.
İhlas Haber Ajansı
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