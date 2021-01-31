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Pfizer aşısı vurulan ABD'li Kongre üyesi koronavirüse yakalandı

ABD'de Demokrat Partili Kongre üyesi Stephen Lynch'in, iki doz Pfizer/BionTech aşısı vurulduktan sonra koronavirüse yakalandığı açıklandı.
 31 Ocak 2021 18:34
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Pfizer aşısı vurulan ABD'li Kongre üyesi koronavirüse yakalandı

Demokrat Partili Kongre üyesi Lynch'in sözcüsü Molly Rose Tarpey'in aktardığına göre, hafta başında ofisindeki bir çalışanda enfeksiyon tespit edildikten sonra yapılan tetkikte kongre üyesinin test sonucu pozitif çıktı.

Sputnik'in haberine göre;Lynch'in belirti göstermediğini ve evinde karantinada bulunduğunu kaydeden Tarpey, Lynch'in bir süre uzaktan çalışacağını aktardı.

Dado Ruvic ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısının kullanılmasını tavsiye etti

Tarpey, Lynch'e Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'taki göreve başlama töreninden önce Pfizer/BionTech aşısının ikinci dozunun uygulandığının altını çizdi.

Lynch'in Biden'in yemin töreninden sonraki testi negatif çıkmıştı.

Batılı ülkelerde toplu aşılamada kullanılan BioNTech/Pfizer ve Moderna'nın iki dozlu aşılarının semptomatik Kovid-19'u önleme oranları, yaklaşık yüzde 95 olarak açıklanmıştı.

Ancak bu açıklamaların yapıldığı dönemde, koronavirüsün Britanya ve Güney Afrika'daki mutasyon geçirmiş, daha bulaşıcı varyantları henüz ortaya çıkmamıştı.
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