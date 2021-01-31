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Vaka sayıları açıklandı: Hasta sayısı düne göre azaldı

Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 418 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti.
 31 Ocak 2021 20:01
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Vaka sayıları açıklandı: Hasta sayısı düne göre azaldı

Sağlık Bakanlığı 31 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 418 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Ağır hasta sayısı 1.634 oldu, 7 bin 006 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 362 bin 415'a yükseldi.

Memurlar.Net
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