Vaka sayıları açıklandı: Hasta sayısı düne göre azaldı
Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 418 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti.
|31 Ocak 2021 20:01
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Sağlık Bakanlığı 31 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 418 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Ağır hasta sayısı 1.634 oldu, 7 bin 006 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 362 bin 415'a yükseldi.
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