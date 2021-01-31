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İnce, kuracağı partinin programını yakında açıklayacak

İnce'nin, 4 Eylül 2020'de Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi"nin önümüzdeki haftalarda "Memleket Partisi" adı altında siyasi faaliyetlerine başlayacağı belirtilirken, CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin de bu partiye katılacağı öğrenildi
 31 Ocak 2021 19:18
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İnce, kuracağı partinin programını yakında açıklayacak

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin 4 Eylül 2020'de Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi"nin partileşme sürecinde sona yaklaşıldı.

Parti programı ve tüzüğünün büyük ölçüde tamamlandığı belirtilirken, İnce'nin de önümüzdeki günlerde CHP'den istifa etmesi bekleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, eski Yalova Milletvekili İnce'nin geçen yıl eylül ayında Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde bu kentten başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmaları sürüyor.

Memleket Hareketi olarak 70'e yakın kurucu üyeyle yoluna devam eden İnce'nin yakın zamanda dilekçesini vermesini beklediği partinin adının "Memleket Partisi" olacağı ifade edilirken, parti tüzüğünün tamamlandığı, parti programının da yüzde 90 oranında yazıldığı öğrenildi.

Halen CHP üyesi olan Muharrem İnce'nin de yakında parti üyeliğinden istifa etmesi bekleniyor.

Öte yandan CHP'den istifa eden milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in, İnce'nin kuracağı partiye katılacakları öğrenildi.

Bugüne kadar 50 civarında ilde çalışmalarını sürdüren İnce'nin "yüzde 50 artı 1" almayı hedefleyen bir parti kurmak istediği ve bu yönde il gezilerine önümüzdeki günlerde de devam edeceği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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