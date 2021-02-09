Mehil müddetinde geçirilen süreleri eski görev yerinde sayılabilir mi?

Okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerden, il içi veya iller arası görev yeri değiştirilenler, eski görev yerlerinden ayrılıp yeni görev yerlerinde göreve başlayana kadar Kanunla kendilerine tanınan mehil müddeti sürelerini kullanmaktadırlar.

Devlet memurlarının eski görev yerlerinden ayrılmalarına müteakip yeni görev yerlerinde göreve başlayıncaya kadar kullanabilecekleri mehil müddeti süreleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 62. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Cumhurbaşkanı Kararı ile kısaltılabilir."

Madde hükmü uyarınca memurların kullanabileceği mehil müddeti süreleri en fazla 15 gün ile sınırlandırılmıştır. Fakat sitemize, mehil müddetini kullanan öğretmenlerin yeni atandıkları kurumlarında göreve başlama tarihlerinin tespit edilmesinde farklı uygulamaların yapıldığı, bu uygulamaların ise il içi ve iller arası yer değiştirmelerde gerekli olan üç yıllık çalışma sürelerinin hesabında mağduriyetlere yol açtığı yönünde bilgiler gelmektedir.

Mehil müddetinin kullanımı sonucunda yeni okul/kurumunda göreve başlayan bir öğretmenin göreve başlama tarihinin tespitinde iki farklı uygulama yapıldığı görülmektedir. Bir kısım iller yeni okul/kurumda göreve başlama tarihini mehil müddetinin bitiminde fiilen göreve başlanılan tarih olarak kabul ederken, bir kısım illerde ise eski görev yerinden ayrılış tarihini göreve başlama tarihi olarak kabul edilmektedir. Bu iki farklı uygulama ise il içi ve iller arası yer değiştirmelerde dikkate alınan üç yıllık görev süresinin hesabında mağduriyetlere sebebiyet vermiştir.

Çünkü; bu sürelerin yeni görev yerinde mi yoksa eski görev yerinde mi geçirilmiş olmaları öğretmenlerin bir sonraki yer değiştirme işlemlerinde gerekli olan bulunulan il veya okuldaki hizmet sürelerin hesaplanmasında etkili olmaktadır.

İşte bir örnek; 2016 yılı iller arası yer değiştirme işlemlerinde Çorum iline atanan bir öğretmenimiz, eski görev yerinden 22.09.2016 tarihinde ayrılmış, mehil müddetini kullanarak Çorum ilindeki görevine 06.10.2016 tarihinde başlamıştır. MEBBİS kayıtlarına da yeni okulunda göreve başlama tarihi ise 06.10.2016 olarak işlenmiştir. Bu öğretmenimiz, 2019 yılı iller arası yer değiştirmelerinde ise 30 Eylül tarihi itibariyle Çorum ilinde üç yıllık süreyi doldurmadığından il dışına yer değiştirme isteğinde bulunamamıştır.

Devlet Personel Başkanlığı'nın çeşitli görüşlerinde de belirtildiği üzere mehil müddetinde geçirilen sürelerin yeni görev yerinde geçirildiği kabul edilmeli ve yeni atanılan kurumda göreve başlama tarihi olarak eski kurumdan ayrılma tarihi kabul edilmelidir. Memurlar.net'teki benzer bir görüş yazısı için tıklayınız.

Aksi durum, memuriyete ara verme anlamına gelecek olup bu durum daha büyük mağduriyetlere yol açacaktır. Diğer taraftan Bakanlığınızca hazırlanan MEBBİS modülünde hizmet puanı hesaplama ekranında, mehil müddetinde geçirilen süreler yeni görev yerinde geçirilmiş sayılarak hizmet puanı hesaplaması yapılmaktadır.

Aşağıdaki görüntüde bu durum görülmektedir.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak süreler" başlıklı 41. maddesinde 5. fıkrasındaki; "(5) Mehil müddetinde geçen süreler, eski görev yeri için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir." hükümlerine göre de bu mehil müddetine eski yerdeki hizmet puanı verilmesi ve mehil süresinin atanılan yerde sayılması arasında ciddi bir çelişki bulunmaktadır.

Hizmet puanının hesabında mehil müddetinde geçirilen süreler yeni görev yerinde sayılıyor ise görev süresinin hesabında da mehil müddetinde geçirilen sürelerin yeni görev yerinde geçirildiği kabul edilerek yeni atanılan kurumda göreve başlama tarihi olarak eski kurumdan ayrılma tarihi dikkate alınmalıdır.

Ahmet KANDEMİR