Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

İŞÇİ İKEN MEMURLUĞA GEÇENLERİN İNTİBAK, EMEKLİ İKRAMİYESİ, HİZMET BÜTÜNLEŞMESİ İŞLEMLERİ NASIL OLUR? İşçilikte geçen sürelerin, intibak, emekli ikramiyesi ve hizmet bütünleştirmesi olmak üzere 3 farklı yönden nasıl ele alınması gerektiği konusunu işleyeceğiz.