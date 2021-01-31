Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü
|31 Ocak 2021 20:54
|+Aa- Yazdır
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Nuri Karadağ (65) idaresindeki 55 AAH 630 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun Harran çatı mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YR 5238 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
Otomobil, çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklendi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, otomobilin sürücüsü Karadağ ile beraberindeki Emin Karadağ, Kenan Karaduman ve Mücahit Albay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
31 Ocak 2021 22:08
|Manisa'da feci olay: 4 genç vurularak öldürüldü
31 Ocak 2021 21:10
|Savcı aracına 'hatalı park etmişsiniz' notunu yazan kişi gözaltına alındı, HSK soruşturma açtı
31 Ocak 2021 17:30
|Kısıtlamada 30 kilometrelik kaçış: Şüpheli başından vuruldu
31 Ocak 2021 15:45
|Anne, babası ve kardeşini toprağa verdi
31 Ocak 2021 14:16
|Dolandırıcıların yeni oyunu bir kuyumcuyu daha yaktı
31 Ocak 2021 09:40
|Bu notla dolandırılmışlar! 4 saatte 3 bin lira
31 Ocak 2021 08:35
|Kılıçdaroğlu'nun misafirine ilk dava
31 Ocak 2021 07:10
|Ünlü futbol menajeri Ankara sokaklarını birbirine kattı
30 Ocak 2021 23:15
|MHP Bismil ilçe binasına saldıran zanlılar yakalandı
30 Ocak 2021 23:12