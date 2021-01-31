'696 sayılı KHK sebebiyle oluşan sorunlarımız çözülmedi'
|31 Ocak 2021 20:58
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Hak-İş, Resmi Gazete'de yayımlanan Ocak 2021 dönemi işçi sendikalarının üye istatistiklerine dair, "Bütün engellemelere rağmen Hak-İş büyüklüğünden ve gücünden hiçbir şey kaybetmeden mücadelesine devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Konfederasyondan yapılan açıklamada, Temmuz 2020'de 687 bin 790 olan Hak-İş'e bağlı sendikaların toplam üye sayısının Ocak 2021 döneminde 711 bin 295'e yükseldiği belirtildi.
- "Konfederasyonumuza karşı bir tavır olduğu açık"
Hak-İş'in, iradeleri hiçe sayılarak kanun zoruyla sendikalarından koparılan on binlerce üyesinin yokluğuna rağmen mücadeleye ve büyümeye devam edeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İki yılı aşkın süredir her platformda dile getirdiğimiz 696 sayılı KHK sebebiyle gerçekleşen iş kolları değişikliğine ilişkin sorunlarımız çözülmemiştir. Bu değişiklik sebebiyle bir kısım sendikalarımız üyelerinin önemli bir kısmını kaybetmiş, bir kısım sendikalarımız ise üyelerini kaybederek baraj altında kalmış ve baraj altında kalan sendikalarımızın sayısı artmıştır. Gelinen bu noktada Bakanlık tarafından Konfederasyonumuza karşı bir tavır olduğu açıktır. Bakanlık, Konfederasyonlar arası geçişler konusunda başından beri bilinen bu süreci ve sonucu Rus ruleti yöntemiyle yönetmiştir. Bütün engellemelere rağmen Hak-İş büyüklüğünden ve gücünden hiçbir şey kaybetmeden mücadelesine devam edecektir."
- "Çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz"
Konfederasyonlarına bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Türkiye'nin ve "Genel İşler" iş kolunun lideri olmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hizmet İş Sendikamız ile Konfederasyonumuza üye Öz Orman-İş, Öz Sağlık-İş, Öz Ağaç-İş, Medya-İş, Öz Finans İş, Öz Güven-Sen sendikalarımız iş kollarında birinci olmuştur. Hak-İş'e inanan, güvenen ve bu yolda bizimle beraber yürüyen bütün emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Elde ettiğimiz bu başarıyı yeni hedeflerimize ulaşmak için bir başlangıç noktası olarak görüyor, bütün çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz."
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