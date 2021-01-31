Beşiktaş'ın yenilmezlik serisini Trabzonspor bitirdi

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçta Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

Rakibi karşısında 1-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, avantajını kullanamadı. Beşiktaş her iki yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Haftaya lider başlayan siyah-beyazlı takım, bu sezonki 5. yenilgisini aldı. 44 puanda kalan Beşiktaş, ikinci sıraya geriledi ve zirvedeki yerini Fenerbahçe'ye kaptırdı.

- 9 maçlık yenilmezlik serisi sonlandı

Beşiktaş, ligde 9 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduktan sonra çıktığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, Trabzonspor'a yenilmekten kurtulamadı.

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta resmi maçlardaki galibiyet serisi de Trabzonspor mağlubiyetiyle sonlandı.

Vodafone Park'ta son 8 lig maçını kazanan ve 2 de Ziraat Türkiye Kupası galibiyetine imza atan siyah-beyazlı takım, bu başarısını Trabzonspor karşısında sürdüremedi.

- Aboubakar yine attı

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Vincent Aboubakar, üst üste 3. maçta da fileleri havalandırmayı başardı.

Siyah-beyazlı ekibin Fatih Karagümrük ve Göztepe ile oynadığı maçlarda gol sevinci yaşayan Aboubakar, Trabzonspor mücadelesini de boş geçmedi.

Bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye çıkaran Aboubakar, takım arkadaşı Cyle Larin'i de yakaladı.

- Beşiktaş'ın ceza sınırındaki oyuncu sayısı 4'e yükseldi

Siyah-beyazlı ekipte maçın 38. dakikasında sarı kart gören Valentin Rosier ceza sınırına geldi.

Bu sezon 7. kez sarı kart gören Rosier, daha önce cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada görev alamamıştı.

Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırındaki oyuncu sayısı ise 4'e yükseldi. Siyah-beyazlı ekipte Rosier'in yanı sıra Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal sınırda bulunuyor.

- Dorukhan Toköz takımını 10 kişi bıraktı

Maçın 64. dakikasında Bernard Mensah'ın yerine oyuna dahil olan Dorukhan Toköz, 13 dakika sahada kalabildi.

Dorukhan, rakibine yaptığı sert hareket sonrası 77. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, mağlubiyet nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Maçın bitiş düdüğünün ardından diğer oyuncular hızlı bir şekilde soyunma odasına giderken, Rosier bir süre sahada kaldı. Bir süre yerde yatan Rosier, daha sonra üzgün bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.

- İki takım da maça şansız başladı

Karşılaşmaya iki takım da şansız sakatlıklarla başladı.

Trabzonspor'da maçın daha ilk saniyelerinde Abdulkadir Parmak sakatlanırken, Beşiktaş'ta ise 11. dakikada Rıdvan Yılmaz aynı şansızlığı yaşadı.

Bordo-mavili ekip, Abdulkadir Parmak'ın sakatlığı sonrası 4. dakikada Baker'i oyuna dahil etti.

Beşiktaş'ta ise sol kanatta Ekuban'dan topu kapmaya çalışan Rıdvan Yılmaz, bir süre koştuktan sonra adalesini tutarak kendini yere bıraktı. İlk müdahalesi sahada yapılan Rıdvan, sedyeyle oyun alanından çıkarıldı.

Siyah-beyazlı ekipte Rıdvan'ın yerine 14. dakikada Fabrice N'Sakala görev aldı.

Bu arada maçın 35. dakikasında da Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun kaşı açıldı. Bordo-mavili oyuncu, saha kenarında tedavi edildi.

- Vida'dan örnek hareket

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Domagoj Vida, maçta örnek bir davranışta bulundu.

Vida, Abdulkadir Parmak'ın sakatlığının ardından eksik mücadele eden Trabzonspor'un yedek futbolcusunu oyuna dahil edebilmesi için ayağındaki topu taca attı. Oyuncu değişikliğinin ardından Trabzonsporlu oyuncular taç atışında meşin yuvarlağı Beşiktaş'a verdi.

- Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yükselişini sürdürdü

Hafta içinde TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yükselişini sürdürdü.

Bordo-mavili ekip, Avcı yönetiminde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Avcı'nın teknik direktörlüğünde ligde 13 maça çıkan Trabzonspor, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Geçen sezon Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan Avcı, Trabzonspor'un başında eski takımına karşı da galibiyet sevinci yaşadı.

Bu sezon ligdeki galibiyet sayısını 10 çıkaran bordo-mavili ekip, puanını ise 36'ya yükseltti.

- Uğurcan Çakır'dan başarılı performans

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, başarılı performansıyla galibiyette büyük rol oynadı.

Bordo-mavili takımın 24 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş'ın üst üste bulduğu pozisyonlarda önemli kurtarışlara imza attı.

Bu arada, maçın son bölümlerinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin sonlanmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler, Adem Ljajic ile Lewis Baker'e sarı kart gösterdi.

- Trabzonspor, deplasmanda yine rakibine karşı iyi sonuç aldı

Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında yine iyi bir sonuç elde etti

Bordo-mavililer, deplasmanda son 17 lig maçından 6'sında Beşiktaş'ı yendi, 7'sinde berabere kaldı. Beşiktaş ise söz konusu karşılaşmada rakibine 4 kez üstünlük kurabildi.