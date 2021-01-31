1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Turgut Özal'ın doktoru Op. Dr. Cengiz Aslan hayatını kaybetti

Bir döneme damgasını vuran 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özel doktoru olan ünlü Beyin Cerrahı Op. Dr. Cengiz Aslan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
 31 Ocak 2021 21:36
+Aa- Yazdır
Turgut Özal'ın doktoru Op. Dr. Cengiz Aslan hayatını kaybetti

Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cengiz Aslan, yakalandığı koronavirüs nedeniyle 1 aydan beri İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu. Aslan, bugün hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'NİN İLK BEYİN CERRAHLARINDANDI

Türkiye'nin ilk beyin cerrahlarından Op. Dr. Cengiz Aslan, 1982 yılında Houston'da çalıştığı hastanede Turgut Özal'ı ağırlamış ve uzun süre Houston'daki evinde misafir etmişti. ABD'den Türkiye'ye dönüp Anavatan Partisi'ni kurup ilk seçimde Başbakan olan Turgut Özal, Dr. Cengiz Aslan'ı Türkiye'ye geri getirip özel doktoru olarak görevlendirmişti. Cengiz Aslan, Özal'ın vefat ettiği Nisan 1993 tarihine kadar özel doktorluğu ve can dostluğu yapmıştı.

OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLECEK

Beyin Cerrahi Cengiz Aslan, yakalandığı koronavirüs nedeniyle bir aydan beri İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu. Aslan, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 72 yaşında vefat eden Cengiz Aslan'ın genç yaşta vefat eden oğlu Alp Aslan'ın yanına defnedileceği öğrenildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kritik uyarı: Covid-19 sonrası bu hastalık artacak!
31 Ocak 2021 22:15		 Oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti!
31 Ocak 2021 22:14
Öğretmenliği bırakıp çiftlik kurdu, hedefi istihdam sağlamak
31 Ocak 2021 19:24		 İzin belgesi olmayan sürücüden, 'valiyle görüşün' savunması
31 Ocak 2021 18:21
Gezmeye çıktı, yakalandı, polislere kimlik sordu
31 Ocak 2021 18:19		 Gazeteci yazar Prof. Dr. Şadan Gökovalı vefat etti
31 Ocak 2021 17:44
Koronavirüsten sonra o hastalığa da umut oldular!
31 Ocak 2021 17:21		 Belediye personeli Covid-19'a yenildi
31 Ocak 2021 17:17
Kısıtlamadan muaf tutulan turistler, tarihi yarımadayı gezdi
31 Ocak 2021 16:23		 Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor
31 Ocak 2021 16:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:14 - Oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti!22:08 - Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı22:07 - AstraZeneca, AB'ye 9 milyon ilave aşı sağlayacak21:36 - Turgut Özal'ın doktoru Op. Dr. Cengiz Aslan hayatını kaybetti21:10 - Manisa'da feci olay: 4 genç vurularak öldürüldü21:00 - Beşiktaş'ın yenilmezlik serisini Trabzonspor bitirdi
20:58 - '696 sayılı KHK sebebiyle oluşan sorunlarımız çözülmedi'20:56 - Afrin'de kampı su bastı, çok sayıda sığınmacı mağdur oldu20:54 - Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü20:01 - Vaka sayıları açıklandı: Hasta sayısı düne göre azaldı19:24 - Öğretmenliği bırakıp çiftlik kurdu, hedefi istihdam sağlamak19:18 - İnce, kuracağı partinin programını yakında açıklayacak
18:34 - Pfizer aşısı vurulan ABD'li Kongre üyesi koronavirüse yakalandı18:31 - Bakan Zümrüt Selçuk: Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı18:21 - İzin belgesi olmayan sürücüden, 'valiyle görüşün' savunması18:19 - Gezmeye çıktı, yakalandı, polislere kimlik sordu17:55 - KHK ile ihraç edilen öğretmenlerin lisanslarının iptal edildiği iddiası doğru mu?
17:49 - EGM'den intihar eden polis memuruna ilişkin açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Savcı aracına 'hatalı park etmişsiniz' notunu yazan kişi gözaltına alındı, HSK soruşturma açtı
Son 4 yılda, en çok değiştirilen isim ve soyadları belli oldu
Rektör, kendini dekan olarak atadı: Mecbur kaldığım için yapıyorum
EGM'den intihar eden polis memuruna ilişkin açıklama
5 ülkeye cipli kimlik yetecek
Meteorolojiden il il 'yoğun kar yağışı' uyarısı
Denizi olmayan kentten 54 ülkeye balık ihracatı
Kabine yarın toplanıyor: Masada neler olacak?
Ahmet Hakan'dan Bilim Kurulu üyelerine 'duyun feryadı' çağrısı
Vatandaş gıdayı ucuza yiyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kim neyden çok bahsediyorsa onda ondan yok 2
Yumurtaya kulp takmak 2
Güncel 3
Sözlüğün Amacı 1
karınca duası 1
Sözlüğe bi bakıp çıkmak 3
Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 2
Gamestop isyanı 4
fiyatların düşürülmesi 2
çivisi çıkmak 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam