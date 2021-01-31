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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
|31 Ocak 2021 22:08
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Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çağlar A. yönetimindeki 06 BCE 160 plakalı otomobil, Akköprü mevkisinde Erol A'nın kullandığı 06 T 4011 plakalı taksiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi de önündeki sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 BYU 332 plakalı otomobile vurdu.
Sürücülerden Çağlar A. kaza yerinde hayatını kaybetti, Erol A. ile diğer araçta bulunan Duran K. ve Ali K. yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Çağlar A'nın cesedi ise olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Bu arada, kazayı haber alarak bölgeye gelen Çağlar A'nın yakınları fenalık geçirdi.
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