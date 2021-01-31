1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
 31 Ocak 2021 22:08
+Aa- Yazdır
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çağlar A. yönetimindeki 06 BCE 160 plakalı otomobil, Akköprü mevkisinde Erol A'nın kullandığı 06 T 4011 plakalı taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi de önündeki sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 BYU 332 plakalı otomobile vurdu.

Sürücülerden Çağlar A. kaza yerinde hayatını kaybetti, Erol A. ile diğer araçta bulunan Duran K. ve Ali K. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Çağlar A'nın cesedi ise olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Bu arada, kazayı haber alarak bölgeye gelen Çağlar A'nın yakınları fenalık geçirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Manisa'da feci olay: 4 genç vurularak öldürüldü
31 Ocak 2021 21:10		 Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü
31 Ocak 2021 20:54
Savcı aracına 'hatalı park etmişsiniz' notunu yazan kişi gözaltına alındı, HSK soruşturma açtı
31 Ocak 2021 17:30		 Kısıtlamada 30 kilometrelik kaçış: Şüpheli başından vuruldu
31 Ocak 2021 15:45
Anne, babası ve kardeşini toprağa verdi
31 Ocak 2021 14:16		 Dolandırıcıların yeni oyunu bir kuyumcuyu daha yaktı
31 Ocak 2021 09:40
Bu notla dolandırılmışlar! 4 saatte 3 bin lira
31 Ocak 2021 08:35		 Kılıçdaroğlu'nun misafirine ilk dava
31 Ocak 2021 07:10
Ünlü futbol menajeri Ankara sokaklarını birbirine kattı
30 Ocak 2021 23:15		 MHP Bismil ilçe binasına saldıran zanlılar yakalandı
30 Ocak 2021 23:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:15 - Kritik uyarı: Covid-19 sonrası bu hastalık artacak!22:14 - Oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti!22:08 - Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı22:07 - AstraZeneca, AB'ye 9 milyon ilave aşı sağlayacak21:36 - Turgut Özal'ın doktoru Op. Dr. Cengiz Aslan hayatını kaybetti21:10 - Manisa'da feci olay: 4 genç vurularak öldürüldü
21:00 - Beşiktaş'ın yenilmezlik serisini Trabzonspor bitirdi20:58 - '696 sayılı KHK sebebiyle oluşan sorunlarımız çözülmedi'20:56 - Afrin'de kampı su bastı, çok sayıda sığınmacı mağdur oldu20:54 - Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü20:01 - Vaka sayıları açıklandı: Hasta sayısı düne göre azaldı19:24 - Öğretmenliği bırakıp çiftlik kurdu, hedefi istihdam sağlamak
19:18 - İnce, kuracağı partinin programını yakında açıklayacak18:34 - Pfizer aşısı vurulan ABD'li Kongre üyesi koronavirüse yakalandı18:31 - Bakan Zümrüt Selçuk: Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı18:21 - İzin belgesi olmayan sürücüden, 'valiyle görüşün' savunması18:19 - Gezmeye çıktı, yakalandı, polislere kimlik sordu
17:55 - KHK ile ihraç edilen öğretmenlerin lisanslarının iptal edildiği iddiası doğru mu?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Savcı aracına 'hatalı park etmişsiniz' notunu yazan kişi gözaltına alındı, HSK soruşturma açtı
Son 4 yılda, en çok değiştirilen isim ve soyadları belli oldu
Rektör, kendini dekan olarak atadı: Mecbur kaldığım için yapıyorum
EGM'den intihar eden polis memuruna ilişkin açıklama
5 ülkeye cipli kimlik yetecek
Meteorolojiden il il 'yoğun kar yağışı' uyarısı
Denizi olmayan kentten 54 ülkeye balık ihracatı
Kabine yarın toplanıyor: Masada neler olacak?
Ahmet Hakan'dan Bilim Kurulu üyelerine 'duyun feryadı' çağrısı
Vatandaş gıdayı ucuza yiyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kolik eki 1
sözlüğe bakarken çay içmek 1
3 lü buda kafası 1
Ali mühendis 1
piramit bahçe 1
kaşkaylar 1
seyyan hanım 1
ananas 1
yola bakmadan ara yoldan ana yola giren şoför 1
ahşap küllük 1
SON İLANLAR
Zonguldak Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm 2 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 47 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bingöl Karlıova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam