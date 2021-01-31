Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin transferini tamamladı
Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
|31 Ocak 2021 22:23
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Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'den milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin İrfan Can Kahveci." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımdaki videoda ise Türk kahvesi görüntüleri yer aldı.
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