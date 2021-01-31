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Gıda fiyatlarındaki dalgalanmayla mücadele devam ediyor

Gıdadaki dönemsel fiyat dalgalanmasını asgariye indirmek için önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda soğuk depo zincirleri, seracılık ve modern sulama sistemleri desteklenecek.
 31 Ocak 2021 22:46
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Gıda fiyatlarındaki dalgalanmayla mücadele devam ediyor

Gıdada yaşanan dönemsel fiyat dalgalanmalarının enflasyon üzerindeki baskısını azaltmak için birçok alanda tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Enflasyonla mücadeleye katkı vermesi amacıyla, mal ve hizmet birim fiyatlarındaki olağan dışı değişimlerin takibi için mal ve hizmetlerin standart kod ve birim ölçüsü bilgileri elektronik belgelerde yer alacak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına sunulacak.

Birçok alanda çalışma yürütülüyor

Bu kapsamda tarım ürünlerinin fiyatının sağlıklı oluşması için gıda arz zincirine ilişkin kayıt sisteminin güçlendirilmesi, lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması, yaş meyve sebze tedarik zincirinde lojistik altyapıların ve yatırımların iyileştirilmesi için çalışmalar yürütülecek.

Aynı zamanda paketleme, nakliye, depolama ve perakende satışta uyulması gereken standartların belirlenmesi ile toptancı hallerinin modernizasyonunun sağlanması için de adımlar atılacak.

Sözleşmeli üretim sistemi kademeli olarak uygulanacak

Sertifikalı tohum, gübre, ilaç, elektrik ve mazot desteğinin ayni ve nakdi olarak çiftçilere sağlandığı, bu kapsamdaki girdilere yönelik finansmanın çiftçilere avans olarak faizsiz şekilde verildiği sözleşmeli üretim sistemi kademeli olarak uygulanacak.

Sözleşmeli üretim çerçevesinde alım garantisi verilen üreticilere, ürün tesliminde avanstan artan kısım peşin olarak ödenecek.

Sulu tarım artırılacak

2022 yılı sonuna kadar 25 sulama projesinin tamamlanması ve yaklaşık 3 milyon 710 bin dönüm arazide sulu tarım yapılması planlanıyor.

Tarımda verimin artırılması, ekilebilir arazilerin boş kalmasının engellenmesi, ithal edilen ürünlerin ülkede üretimini artırmak ve vatandaşın sezon dışında duyduğu sebze meyve ihtiyacını karşılamak için münavebeli ekim programı oluşturulacak.

Tohumla ilgili de çalışmalar var

Alınan önlemler kapsamında sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması, yerel tohum çeşitlerinin korunarak ticarete kazandırılması ve iklim değişikliğine uyumlu tohumluk ıslahı çalışmaları da sürdürülecek.
Anadolu Ajansı
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