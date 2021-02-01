1 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
|01 Şubat 2021 00:01
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1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak, Kabine Toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/15.00)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanlığı "Sergi Alanı" açılışına ve kurumda yeni göreve başlayan denetçi yardımcıları için "Tecrübe Paylaşımı" programına katılarak, bir konuşma yapacak.
(Ankara/15.00)
3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il kongresine katılacak. Muğla Valiliği ve AK Parti Menteşe İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Muğla Üniversitesi Salonu'nda sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısına katılacak.
(Muğla/12.00/15.00/17.30/18.00)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin Antalya 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.
(Antalya/12.00)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Başakşehir-Kayaşehir Metro Şantiyesi'nde incelemelerde bulunarak, açıklama yapacak.
(İstanbul/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC'de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakanı Ersan Saner tarafından kabul edilecek. Çavuşoğlu daha sonra KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelecek.
(Lefkoşa/16.00/16.40/17.15)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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