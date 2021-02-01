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Kabinenin kararı merakla bekleniyor: Lokantalar açılacak mı?

Gözler bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesinde olacak. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yalnızca "paket servis ve gel al" hizmeti veren restoran, lokanta ve kafelerin açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Lokantalar HES kodu gibi önlemlerle kapılarını açmak istiyor. Ancak yetkililer kapıların açılması için vaka sayılarının daha da düşmesi gerektiğini belirtiyor
 01 Şubat 2021 06:15
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 hafta aranın ardından yoğun bir gündemle bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda en önemli başlık koronavirüsle mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, salgının son durumu, aşılama çalışmaları ve 17 ilde görünen 'mutasyonlu virüs' ile ilgili bir sunum yapması bekleniyor.

SOKAK KISITLAMASI SÜRECEK Mİ?

Toplantıda, salgınla mücadele kapsamında, yalnızca 'paket servis' ve 'gel al' hizmeti veren restoran, lokanta ve kafelerin durumu ele alınacak. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda restoran, lokanta ve kafelerin ne zaman açılacağına ilişkin bir karar verilmesi bekleniyor. Yine hafta içi ve hafta sonu tüm ülkede uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının etkileri de masada olacak. Bir süredir düşüşte olan vaka sayılarının son bir haftada yeniden artışa geçmesi nedeniyle kısıtlamalarla ilgili yeni kararlar değerlendirilecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

15 Şubat'ta başlaması beklenen ikinci eğitim öğretim yılı da toplantının gündemleri arasında. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak" ifadelerini kullanmıştı. Bugünkü toplantıda da salgına ilişkin tabloya göre ikinci dönemde eğitime ilişkin bir yol haritasının çıkması bekleniyor.

GIDADA FAHİŞ ARTIŞ

Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya dönük adımlar da toplantıda görüşülecek. Pandemiden etkilenen sektörlere verilecek destekler ve gıda fiyatlarındaki fahiş artışının önüne geçilmesi için izlenecek politikalar da ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki bir ay içerisinde biz bu işi çok daha kontrollü bir şekilde yürüteceğiz" demişti.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER

Yunanistan ile yeniden başlayan ve geçen hafta İstanbul'da yapılan istikşafi görüşmeler de kabine toplantısında değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hem istikşafi görüşmelerle ilgili hem de Nijerya açıklarında korsan saldırıya uğrayan 15 Türk denizcinin son durumlarıyla ilgili Kabine üyelerini bilgilendireceği ifade ediliyor.

Reformlar masada

Kabine toplantısınında bir diğer önemli gündem maddesi ise ekonomi ve hukuk alanlarında yapılacak reformlar olacak. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taslağı sunulan ve MYK'da da tartışılan İnsan Hakları Eylem Planı'yla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün bir sunum yapacağı belirtiliyor. Yine Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın da ekonomi alanındaki taslak paketle ilgili sunum yapacağı ifade ediliyor. Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi ile ilgili son gelişmeleri aktaracağı kaydediliyor.

Osman Özgan

Yeni Şafak
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