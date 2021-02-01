Aşılamada pik şubatta
|01 Şubat 2021 06:40
|+Aa- Yazdır
Kovid-19'a karşı aşılamada hızlı bir başlangıç yaparak dün öğlen itibariyle 1 milyon 977 bin dozu aşan Türkiye, Çin'den gelen yeni parti aşı ile birlikte şubatta hızını da katlayacak. Çin'den sipariş edilen aşıların 3 milyon doz olan ilk partisi 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye gelmiş ve 14 Ocak'ta sağlık çalışanları aşılanmaya başlamıştı. Türkiye'ye son gelen ve test süreci devam eden 6.5 milyon doz aşıdan 3 milyon dozu ilk aşılanması yapılan sağlık çalışanları, yaşlılar ve bu kişilerin bakımında görev alan personele ikinci doz olarak vurulacak. İkinci doz aşılama ise 12 Şubat'ta yapılacak.
İKİNCİ PARTİDE İLK ANALİZ
10 milyon doz ikinci sevkiyatın 6.5 milyonluk ilk bölümü 25 Ocak'ta geldi. Bu tarihte 14 günlük test süreci de başladı. Aşıların 7-8 Şubat tarihleri arasında analizin tamamlanarak kullanım onayının çıkması bekleniyor. Aşının 3.5 milyon dozu ise 29 Ocak'ta ulaştı. 3.5 milyon dozun test sürecinin 11 Şubat'ta bitmesi öngörülüyor.
AŞILAMA HIZ KAZANACAK
Aşılar onay alır almaz dağıtımı yapılarak uygulamasına geçilecek. Böylece şubat ortasında aşılama hız kazanacak. Sağlık Bakanlığının, Çin'le yaptığı 50 milyon dozluk anlaşmadan 13 milyon dozu ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı da devam edecek.
Yasemin Asan
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Doğu Anadolu'da 4 il için buzlanma ve don uyarısı
01 Şubat 2021 10:07
|Gençler, evden çalışmayı ve online eğitimi tercih etmiyor
01 Şubat 2021 10:00
|Türkiye'de Kovid-19 aşısı olanların toplam sayısı 2 milyonu aştı
01 Şubat 2021 09:55
|Sivas'ta kar nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı
01 Şubat 2021 09:27
|Yerli koronavirüs aşısı virüsün karşısına dublör çıkaracak
01 Şubat 2021 09:07
|İzmir Karaburun'da 5.1 şiddetinde deprem
01 Şubat 2021 08:55
|Türkiye'nin günlerce konuştuğu, o sütçünün yeni işi
01 Şubat 2021 08:28
|Kayseri'de aç kalan kurtlar, kangal köpeğini yedi
01 Şubat 2021 08:25
|İstanbul'daki Milyon Taşı, dünyanın merkezi!
01 Şubat 2021 08:22
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
01 Şubat 2021 06:30