Bakan Dönmez: Ham petrol üretimi 22 milyon varili aştı
|01 Şubat 2021 07:45
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin petrol üretiminin salgında da hız kesmediğini belirtti.
Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik atılan adımlarla ham petrol üretiminin 2019'a göre 1.5 milyon varil arttığını kaydeden Dönmez, "2020'de ürettiğimiz ham petrol 22 milyon varili aştı. 2020'de ürettiğimiz toplam 22 milyon 269 bin 326 varil petrolün 16 milyon 613 bin 159 varili kamu eliyle çıkartılırken, 5 milyon 656 bin 167 varili ise özel sektör tarafından ekonomimize kazandırıldı" dedi.
Gazda hızlı artış
Doğal gazda da üretimin hızlanarak sürdüğüne dikkat çeken Dönmez, "Karada gerçekleştirdiğimiz doğal gaz üretimi 2020'de 450 milyon metreküpü aştı. Yaptığımız yatırımlar, arama ve üretime verdiğimiz önemle 2020'de ürettiğimiz doğal gaz 457 milyon 826 bin 360 metreküpe ulaştı" diye konuştu.
2020'nin enerjide müjdelerin, yerli ve yenilenebilir kaynakların yılı olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:
"Geçen yıl hem Karadeniz'de keşfettiğimiz 405 milyar metreküp doğal gazın hem de devreye aldığımız ve neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklı kurulu gücümüzün mutluluğunu yaşadık. Amacımız petrolden doğal gaza, yenilenebilir enerjiden madenlerimize kadar tüm kaynaklarımızı sonuna kadar kullanmak."
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