1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Dönmez: Ham petrol üretimi 22 milyon varili aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2020'de ürettiğimiz ham petrol 22 milyon varili aştı. Doğal gazda da üretim hızlanarak sürüyor. Karada gerçekleştirdiğimiz doğal gaz üretimi 2020'de 450 milyon metreküpü aştı" dedi.
 01 Şubat 2021 07:45
+Aa- Yazdır
Bakan Dönmez: Ham petrol üretimi 22 milyon varili aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin petrol üretiminin salgında da hız kesmediğini belirtti.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik atılan adımlarla ham petrol üretiminin 2019'a göre 1.5 milyon varil arttığını kaydeden Dönmez, "2020'de ürettiğimiz ham petrol 22 milyon varili aştı. 2020'de ürettiğimiz toplam 22 milyon 269 bin 326 varil petrolün 16 milyon 613 bin 159 varili kamu eliyle çıkartılırken, 5 milyon 656 bin 167 varili ise özel sektör tarafından ekonomimize kazandırıldı" dedi.

Gazda hızlı artış
Doğal gazda da üretimin hızlanarak sürdüğüne dikkat çeken Dönmez, "Karada gerçekleştirdiğimiz doğal gaz üretimi 2020'de 450 milyon metreküpü aştı. Yaptığımız yatırımlar, arama ve üretime verdiğimiz önemle 2020'de ürettiğimiz doğal gaz 457 milyon 826 bin 360 metreküpe ulaştı" diye konuştu.

2020'nin enerjide müjdelerin, yerli ve yenilenebilir kaynakların yılı olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Geçen yıl hem Karadeniz'de keşfettiğimiz 405 milyar metreküp doğal gazın hem de devreye aldığımız ve neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklı kurulu gücümüzün mutluluğunu yaşadık. Amacımız petrolden doğal gaza, yenilenebilir enerjiden madenlerimize kadar tüm kaynaklarımızı sonuna kadar kullanmak."
Milliyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
PTT'nin yeni enerji kaynağı Ekvator Enerji oldu
01 Şubat 2021 09:54		 Fahiş fiyata sözleşmeli tarım ve sera çözümü
01 Şubat 2021 07:10
Azerbaycan'a vizesiz seyahat dönemi yakında
30 Ocak 2021 22:53		 'Otogazda 70 kuruşluk miktar ÖTV'den karşılanıyor'
30 Ocak 2021 21:12
Çin ve Rusya'ya giden ihracat treni Erzurum'da
30 Ocak 2021 17:19		 'İhracatçılarımızın faaliyetlerine ilave destekler sağlıyoruz'
30 Ocak 2021 11:22
Yapılandırmada başvuru için son 3 gün
30 Ocak 2021 11:00		 Esnaftan sonra çiftçiye de destek paketi
30 Ocak 2021 07:25
YHT projeleri uzakları yakın edecek
29 Ocak 2021 22:10		 'Türk firmalarının Arnavutluk'taki yatırımlarının piyasa değeri 1 milyar dolara yaklaştı
29 Ocak 2021 14:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:07 - Doğu Anadolu'da 4 il için buzlanma ve don uyarısı10:06 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:01 - Kurum değişikliği yapan memur mehil müddeti süresinde nereden maaş alır?10:00 - Gençler, evden çalışmayı ve online eğitimi tercih etmiyor09:55 - Türkiye'de Kovid-19 aşısı olanların toplam sayısı 2 milyonu aştı09:54 - PTT'nin yeni enerji kaynağı Ekvator Enerji oldu
09:52 - 'Telefondaki 8-9 uygulama verilerimizi topluyor'09:42 - Site ve apartman aidatları 3 bin liraya kadar çıkıyor09:40 - Dolar güne düşüşle başladı09:34 - İçişleri: Kısıtlamada 31 bin 69 hakkında işlem yapıldı09:32 - 2020-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı09:32 - Avrasya Tüneli geçiş ücretine yüzde 26 zam
09:27 - Sivas'ta kar nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı09:20 - Mutlaka okumanız gereken kitaplar09:16 - Mucit gençler, Teknofest'te başarı hikayeleri yazıyor09:10 - Sanal terörün arkasından CHP, HDP ve FETÖ çıktı09:10 - Gümüşteki sarsıntı devam ediyor. 29 dolar sınırını geçti
09:07 - Yerli koronavirüs aşısı virüsün karşısına dublör çıkaracak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Savcının aracına not bırakan Uysal: Sileceği kırmadım
Gümüşteki sarsıntı devam ediyor. 29 dolar sınırını geçti
Türkiye'nin günlerce konuştuğu, o sütçünün yeni işi
Bakanın görevden aldığı müdür, belediye başkan yardımcısı oldu
Kabinenin kararı merakla bekleniyor: Lokantalar açılacak mı?
Emekli olan kamu personelinin memur eşinin yer değiştirme hakkı var mı?
İzmir Karaburun'da 5.1 şiddetinde deprem
Boğaziçi'nde, Kabe sergisini eleştirenler tek tek fişlendi
Mühendis alımında, başvuru ve mülakat tarihleri aynı belirlendi
Habertürk, o haber için FETÖ'den özür dilemiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hobbit evleri 2
sözlüğe bakarken çay içmek 1
bir milyon istihdam 2
sözlük kuralları 2
şayan 2
memurlar net üyeleri 2
işinize çok yarayacak ilginç siteler 1
dolmuşta arkamızdaki yolcunun kafamıza hapşırması 1
piramit bahçe 1
Sözlüğe bi bakıp çıkmak 3
SON İLANLAR
TÜRASAŞ 45 işçi alacak
Bandırma Belediyesi sözleşmeli veteriner alacak
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alacak
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam