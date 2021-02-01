Rusya'ya gidecek ilk ihracat blok treni Gürcistan'a uğurlandı
|01 Şubat 2021 07:47
|+Aa- Yazdır
Ankara'dan önceki gün törenle uğurlanan ve Rusya'ya gidecek olan ilk ihracat treni, Kayseri, Sivas ve Erzurum, Sarıkamış ilçesi güzergahını kullanarak Kars Tren Garı'na ulaştı. Bakım, onarım ve kontrol çalışmaları nedeniyle yaklaşık 3 saat Kars Tren Garı'nda bekletilen tren, ardından Gürcistan'ın Ahılkelek şehrine hareket etti.
15 vagonlu tren, Gürcistan - Azerbaycan üzerinden Rusya Federasyonu'ndaki varış
yeri Vorsino'ya (Moskova) giderek Türk ürünlerini Rusya'ya ulaştıracak.
3321 beyaz eşya gidiyor
TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünün, BTK Demiryolu Hattı'nın etkinliğini ve Türk sanayicisinin rekabet gücünü artırma çabalarının ürünü olan tren, 15 konteyner içerisindeki yurt içinde üretilen 3 bin 321 beyaz eşyayı taşıyacak.
Kara ve demir yolu kombine taşımacılık ile kapıdan kapıya teslim modeliyle yapılacak bu taşıma faaliyeti, ihracatçıların lojistik maliyetlerine ve zaman kazanmalarına katkı sunacak
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Telefondaki 8-9 uygulama verilerimizi topluyor'
01 Şubat 2021 09:52
|Boğaziçi'nde, Kabe sergisini eleştirenler tek tek fişlendi
01 Şubat 2021 08:59
|Habertürk, o haber için FETÖ'den özür dilemiş
01 Şubat 2021 08:26
|Bakanın görevden aldığı müdür, belediye başkan yardımcısı oldu
01 Şubat 2021 08:01
|Mehmet Ali Çelebi: HDP ile araya mesafe koyulsun, vekillikten de istifa ederim
01 Şubat 2021 07:53
|Kabinenin kararı merakla bekleniyor: Lokantalar açılacak mı?
01 Şubat 2021 06:15
|Bakan Selçuk Darülaceze'nin kuruluşunun 126. yılını kutladı
01 Şubat 2021 01:08
|1 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
01 Şubat 2021 00:01
|Dışişleri Bakanlığı, 1 ayda 139 bin 289 konsolosluk işlemi yaptı
31 Ocak 2021 23:18
|Vaka sayıları açıklandı: Hasta sayısı düne göre azaldı
31 Ocak 2021 20:01