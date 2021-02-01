Kovid-19'un Güney Afrika mutasyonu bir ülkeye daha sıçradı
|01 Şubat 2021 07:48
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Kovid-19'un mutasyona uğrayan ve daha bulaşıcı olan İngiltere ve Güney Afrika mutasyonları, Avrupa'da yayılmaya devam ediyor.
Yunanistan'ın Selanik kentinde ilk kez bir kişide, virüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonu tespit edildi.
Sivil Koruma ve Kriz Yönetimi Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Yunan basınına verdiği demeçte, tespit edilen vakanın Yunan Ortodoks Hristiyan Kilisesi'nden bir yetkili olduğunu belirterek, "Geniş alanda moleküler testler ve hızlı testler ile kapsamlı taramalar yürütüyoruz. Panik yapmaya gerek yok" dedi.
Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) başkanı Panagiotis Arkoumaneas ise yaptığı açıklamada, yurttaşlara salgına karşı alınan önlemlere ve uzmanlar tarafından verilen talimatlara uyması yönünde çağrıda bulundu.
İngiltere'de ortaya çıkan mustasyon 173 kişide görüldü
EODY tarafından yapılan açıklamada, virüsün İngiltere'de tespit edilen yeni türünün, 12 Ocak-27 Ocak tarihlerinde alınan örneklere yapılan analizlerin ardından 173 kişide görüldüğü duyuruldu. Bu sayı, sözgelimi tarihlerden önce 107 olarak açıklanmıştı.
Yunanistan'da salgınla mücadele kapsamında kasım ayından bu yana karantina tedbirleri uygulanıyor. Hükümet, artan vakaların ardından geçen hafta cuma karantina tedbirlerini 8 Şubat'a kadar uzatma kararı almıştı.
Bununla birlikte ülkede toplam vaka sayısı 156 bin 957'ye, virüs kaynaklı toplam can kaybı ise 5 bin 796'ya ulaştı.
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