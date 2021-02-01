İnternet alışverişinde faturayı iyi inceleyin
|01 Şubat 2021 08:01
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Mağduriyet olmasın
Palandöken, açıklamasında, salgın kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların soğuk havalarda daha çok internetten alışverişe yöneldiğini bildirdi.
Bu talep artışıyla birlikte hızlı tüketim malları ve gıda konusunda yapılan çevrim içi alışverişlerde birtakım aksaklıklar ve mağduriyetler yaşandığına dikkati çeken Palandöken, vatandaşların buralardan seçerek sipariş verdiği ürünlerin yerine benzer ya da farklı ürünler, seçilen markanın dışında daha pahalı ya da daha ucuz markaların gönderilebildiğini vurguladı.
Palandöken, internetten satın almayı tercih eden vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizerek, "Verilen siparişler, seçilen ürün ve markalar, fatura gibi dokumanlar dikkatli bir şekilde incelenmeli" dedi.
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