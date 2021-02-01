1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aynı maske uzun süreli kullanımda mikroplastik saçıyor

Pandemiyle birlikte maskeler de hayatımızın parçası haline geldi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok yerde maske takmak zorunlu. Uzun bir süre daha hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek.
 01 Şubat 2021 08:03
+Aa- Yazdır
Aynı maske uzun süreli kullanımda mikroplastik saçıyor

Maske kullanımıyla ilgili yapılan yeni bir araştırma, mikroplastik soluma riskine karşı uyarı niteliğinde. Çin Bilimler Akademisi Hidrobiyoloji Enstitüsü'nden Prof. Kang Song'ın yaptığı araştırma, koronavirüsten korunmak için kullandığımız maskelerde mikroplastik soluma riskinin yüksek olduğunu ortaya koydu. Düşük kaliteli yüksek oranda mikroplastik soluma riski barındırdığını açığa çıkaran araştırmaya göre, maskelerin uzun süreli ve tekrarlı kullanımları halinde mikroplastik soluma ihtimali artıyor. Maskeler, 4 saatten daha kısa süreli kullanımlarda havadan gelen mikroplastikleri filtreleyerek mikroplastik soluma riskini azaltırken, N95 dışındaki maskelerde ise 360 saat ve üzeri kullanımlarda maske kaynaklı mikroplastiklerin salınımı önemli ölçüde artıyor.

Akciğere ulaşıyor

Araştırma sonuçlarını Milliyet'e değerlendiren Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlkan Özkan şunları söyledi:

"Solunum sistemine giren 10 mikrondan büyük partiküller üst solunum yolu organlarına ulaşmakta bir kısmı bu organlar tarafından tutulabilmekte. 10 mikrondan daha küçük partiküller akciğerlere, 2.5 mikrondan küçük partiküller ise akciğer alveollerine kadar girebilmektedir. Cerrahi maskelerin alt ve üst katmanlarındaki liflerin çapı 15 mikron aralığında. Araştırmada 720 saat boyunca vakum destekli filtreleme işlemi sonunda filtre üzerinde 1835 adet lif benzeri mikroplastik tespit edilmiştir. Mikroplastiklerin solunma riskleri yüksekten düşüğe doğru; düşük kaliteli maskeler, cerrahi maskeler (3 katlı), pamuk maskeler, N95 maske şeklinde sıralanabilir."

Erkeklerde daha yüksek

Erkeklerin sakal ve bıyık nedeniyle mikroplastik soluma oranının daha yüksek olduğunu söyleyen İlkan Özkan, "Maskeler kullanım sırasında yüzümüze temas etmekte, konuşma sırasında maske ile cilt arasında sürtünme olmakta. Bu liflerin yapıyla bağını zayıflatabilir, uzun süreli ve tekrarlı kullanımlarda mikroplastik soluma ihtimalini artırabilir" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Et ve tavuk dönerde 'hile' uyarısı
01 Şubat 2021 08:55		 E-ticaret sitelerini korsanlar bastı!
01 Şubat 2021 08:18
İnternet alışverişinde faturayı iyi inceleyin
01 Şubat 2021 08:01		 Kargo ile küçük ürünleri, büyük pakette yollamayın
30 Ocak 2021 14:42
Av yasağı nedeniyle hamsi fiyatları arttı
29 Ocak 2021 13:47		 Subway'e 5 milyon dolarlık dava: Ton balıklı sandviçte balık yok
29 Ocak 2021 12:25
Pandemide stajyerlik daha zor hale geldi
29 Ocak 2021 10:32		 Gübre fiyatları düşürülmezse, gıda fiyatları daha da artacak
29 Ocak 2021 08:02
THY'nin yeni hedefi kargo taşımacılığında ilk üç olmak
29 Ocak 2021 06:45		 Bor treni, Çin'e gitmek için yarın yola çıkacak
28 Ocak 2021 18:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:07 - Doğu Anadolu'da 4 il için buzlanma ve don uyarısı10:06 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:01 - Kurum değişikliği yapan memur mehil müddeti süresinde nereden maaş alır?10:00 - Gençler, evden çalışmayı ve online eğitimi tercih etmiyor09:55 - Türkiye'de Kovid-19 aşısı olanların toplam sayısı 2 milyonu aştı09:54 - PTT'nin yeni enerji kaynağı Ekvator Enerji oldu
09:52 - 'Telefondaki 8-9 uygulama verilerimizi topluyor'09:42 - Site ve apartman aidatları 3 bin liraya kadar çıkıyor09:40 - Dolar güne düşüşle başladı09:34 - İçişleri: Kısıtlamada 31 bin 69 hakkında işlem yapıldı09:32 - 2020-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı09:32 - Avrasya Tüneli geçiş ücretine yüzde 26 zam
09:27 - Sivas'ta kar nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı09:20 - Mutlaka okumanız gereken kitaplar09:16 - Mucit gençler, Teknofest'te başarı hikayeleri yazıyor09:10 - Sanal terörün arkasından CHP, HDP ve FETÖ çıktı09:10 - Gümüşteki sarsıntı devam ediyor. 29 dolar sınırını geçti
09:07 - Yerli koronavirüs aşısı virüsün karşısına dublör çıkaracak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Savcının aracına not bırakan Uysal: Sileceği kırmadım
Gümüşteki sarsıntı devam ediyor. 29 dolar sınırını geçti
Türkiye'nin günlerce konuştuğu, o sütçünün yeni işi
Bakanın görevden aldığı müdür, belediye başkan yardımcısı oldu
Kabinenin kararı merakla bekleniyor: Lokantalar açılacak mı?
Emekli olan kamu personelinin memur eşinin yer değiştirme hakkı var mı?
İzmir Karaburun'da 5.1 şiddetinde deprem
Boğaziçi'nde, Kabe sergisini eleştirenler tek tek fişlendi
Mühendis alımında, başvuru ve mülakat tarihleri aynı belirlendi
Habertürk, o haber için FETÖ'den özür dilemiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlüğe canlılık gelmesi 4
Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 2
kaşkaylar 1
çivisi çıkmak 1
surmalar 1
hisse komisyon masrafı 2
Sözlüğün Amacı 1
17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü 2
daş yok mu daş 3
mani oluyor halimi takrire hicabım 2
SON İLANLAR
TÜRASAŞ 45 işçi alacak
Bandırma Belediyesi sözleşmeli veteriner alacak
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alacak
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam