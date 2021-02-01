Araç kiralama sözleşmesinin altına gizledikleri senetleri icraya koyanlar tutuklandı
|01 Şubat 2021 08:15
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1.5 yıl önce 'Araç kiralayana senet şoku' başlığı ile gündeme gelen olay, birçok tüketicinin başına gelebilecek türden. Merkezi İstanbul Bahçelievler'de bulunan D. I. Oto Kiralama şirketinden araç kiralayan yüzü aşkın kişi, bir süre sonra evlerine gelen haciz yazıları ile şok geçirdi.
Hürriyet'te yer alan habere göre başlangıçta birbirlerinden haberi olmayan mağdurlar, haciz yazılarındaki ismi görünce de duruma anlam veremedi. Soluğu, İstanbul Adliyesi'ndeki icra müdürlüklerinde alan mağdurlar alacaklı olarak Bekir T. (37) ismini görse de olayın perde gerisinde nelerin olduğunu çözemedi. Mağdurlar birbirlerini buldukça durum giderek netlik kazandı. Sabri T.'nin (44) sahip olduğu D. I. Oto Kiralama şirketinden araç kiraladıkları süreçte, imzaladıkları sözleşmenin içine senet yerleştirildiğini fark eden mağdurlar, söz konusu senetleri, T.'nin kardeşi Bekir T.'nin icraya koyduğunu gördü.
ARAÇ DAHA UCUZ
Senetlerin üzerindeki tutarlar ise 20 bin lira ile 100 bin lira arasında değişiyordu. Öyle ki kimi tutarlar, kiralanan aracın da bedelinin üstündeydi. Kimseye borçlarının olmadığını belirten bir kısım mağdur bir araya gelerek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Avukatlar Meltem Akkaya ile Osman Akkaya'nın imzasını taşıyan suç duyurusu sonrası savcılık, tek tek mağdurların ifadesini aldı.
GELİRİM 2 MİLYON TL
Soruşturma ile ilgili kritik gelişme ise geçen 26 Ocak'ta yaşandı. Savcı Ali Özdemir, şüpheli konumdaki iki kardeşin ifadesini aldı. İki kardeş de ifade işlemleri sonrası, tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan isimlerden Sabri T., aylık gelirini 2 milyon lira olarak beyan ederek "Büyük bir mal varlığına sahip olan birisi bu küçük meblağlara tenezzül etmez" dedi. Aylık 250 bin lira geliri olduğunu söyleyen kardeşi Bekir T. ise savunmasında "Ağabeyim Sabri ile birlikte yüksek yüksek meblağlı işler yaparız" dedi. İki şüphelinin avukatı Adem Ölmez ise, tutuklamanın ağır bir tedbir olacağını belirterek "Burada olsa olsa açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu olabilir" dese de iki kardeş de tutuklandı. 'Dolandırıcılık' dosyalarında, soruşturma sürerken tutuklama kararı nadiren veriliyor.
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