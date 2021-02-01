Galatasaray, yeni transferini ambulans uçakla getirecek
Galatasaray'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna katacağı Gedson Fernandes Covid-19 testi pozitif çıktığı için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'a gelecek.
|01 Şubat 2021 08:17
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Milliyet Skor'dan Mesut Y?ld?r?m'?n haberine göre;
Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Gedson Fernandes'in Covid-19 testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.
Galatasaraylı yöneticiler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı arayarak ambulans uçak ricasında bulundu. Testi pozitif çıktığı için karantinada olan Portekizli futbolcu sabah saatlerinde İstanbul'da olacak.
Sağlık Bakanlığı da Galatasaray'ın ricası sonrasında oyuncuyu İstanbul'a getirmek üzere Londra'ya uçtu.
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