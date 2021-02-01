Savcının aracına not bırakan Uysal: Sileceği kırmadım
|01 Şubat 2021 08:18
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Ünye'de bir sitede yaşayan Uysal, otoparkta bir aracın hatalı park ettiğini gördü ve araca uyarı notu bıraktı. Aracın bir savcıya ait olduğu öğrenilirken Uysal, aynı gün evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada tepki gören olayın ardından Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Uysal'ın not yazdığı için değil, aracın sileceklerine zarar verdiği için gözaltına alındığı iddia edildi. Savcılığın açıklaması da tepki görürken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) olayla ilgili inceleme talimatı verdi.
"Böyle olsun istemezdim"
Hürriyet'ten Musa Kesler'e konuşan Uysal, savcılığın iddiasının aksine araca zarar vermediğini vurguladı. Uysal, yaşadıklarını şöyle anlattı:
Otoparka indiğimde hatalı park edilmiş bir araç gördüm. Plaka yabancıydı, yani Ordu plakası değildi. Ben de 'Misafirdir, bilmiyordur' diye düşündüm. Uyarmak için not bıraktım. Araç savcıya aitmiş. Sonra sitenin WhatsApp grubundan bir paylaşım yapıldı. 'Bu notu siteden biri mi koydu?' diye. Ben de aşağı indim, 'Notu ben koydum' dedim. Polis oradaydı. Emniyet'e götürdüler. Yazılı ifade verdim. Tehdit veya zarar amaçlı yazmadım. Komşuluk ilişkilerine dayanarak uyarmak istedim. O da görevi gereği bir tehdit olarak algılamış olabilir. Bana sileceğin kırıldığını da söylediler. 'Sen mi yaptın' diye sordular. Ben de 'Ben yapmadım kesinlikle, yazıyı yazdım ama silecek kırmadım, arabaya da zarar vermedim' dedim. Sitede bir savcının oturduğunu da bilmiyorum. Zaten farklı bloktaymış, sadece otoparkımız ortak. İfadeyi verdikten sonra da serbest bıraktılar. Böyle olsun istemezdim.Savcı aracına 'hatalı park etmişsiniz' notunu yazan kişi gözaltına alındı, HSK soruşturma açtı
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