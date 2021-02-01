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Habertürk, o haber için FETÖ'den özür dilemiş

Habertürk TV canlı yayınında Sözcü Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz'ın iddialarına yanıt veren Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan beraberinde büyük bir hesaplaşmanın da fitilini ateşledi. Sabah Gazetesi manşetten verdiği haberde; "Fatih Altaylı'nın büyük yalanı! Habertürk'teki manşeti silmiş, FETÖ'den özür dilemiş" başlığı ile verdiği haber çok konuşulacağa benziyor...
 01 Şubat 2021 08:26
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Habertürk, o haber için FETÖ'den özür dilemiş

Sabah Gazetesi'nden Muhammed Uzun imzalı haberde;

Fatih Altaylı'nın; "En güçlü zamanında biz bu manşetleri attık" dediği ve Habertürk Gazetesi'nin 20 Mart 2009 tarihinde yayınlanan "F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı manşet haber, aynı gün Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinden silindi! Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinde arama yapıldığında "F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı manşet habere ulaşılamıyor.

Fatih Altaylı'nın; "En güçlü zamanında biz bu manşetleri attık" dediği ve Habertürk Gazetesi'nin 20 Mart 2009 tarihinde yayınlanan "F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı manşet haberin aynı gün (20 Mart 2009) Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinden silindiği, manşet haberden dolayı FETÖ'den özür dileyen metnin yayınlandığı ortaya çıktı.

Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinde arama yapıldığında "F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı manşet habere ulaşılamıyor.

O MANŞET AYNI GÜN İNTERNET SİTESİNDEN SİLİNDİ!

Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner; 1 Mart 2009 tarihinde Habertürk Gazetesi'ni kurdu ve gazetenin genel yayın yönetmenliğine Fatih Altaylı getirildi. Habertürk Gazetesi; kurulduktan 20 gün sonra o dönemde Fetullah Gülen Cemaati olarak bilinen Fetullahçı Terör Örgütü'nü eleştiren manşet yayınladı.

Habertürk Gazetesi muhabiri Sibel Hürtaş'ın imzasının bulunduğu "F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı manşet haberde; Gülen grubuna bağlı olduğu öne sürülen üç astsubay Ali Balta, İsmail Dağ ve Orhan Güleç'in; Tümgeneral Rıdvan Ulugüler'in, 31 Aralık 2008 tarihinde yayımladığı kişiye özel belgede açıkça tahrifat yaptığı ifade edildi.

ZAMAN GAZETESİ MANŞET HABERDEN DOLAYI TURGAY CİNER'İ UYARDI!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nin internet sitesinde, 20 Mart 2009 tarihinde saat: 10:42'de yayınladığı, "Habertürk'te operasyonel haberler başladı: İşkence altında alınan ifadeleri yayınladı" başlıklı haberde; Ciner Grubu Başkanı ve Habertürk Gazetesi sahibi Turgay Ciner, Mustafa Balbay günlükleri üzerinden hedef gösterildi.

HABERTÜRK GAZETESİ, FETÖ'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Zaman Gazetesi'nin yazısının ardından Türk basın tarihinde bir ilk yaşandı. Ciner Grubu, aynı günün öğle saatlerinde "'F Tipi' astsubayın işleme itirafları" başlıklı haberi Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinden çıkardı. Ciner, bununla yetinmedi ve çıkarılan haberin yerine Gülen Grubu'ndan özür anlamında bir yazı yayınlandı.
Sabah
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