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Valilik'ten Boğaziçi kararı: 5 Şubat'a kadar gösteriler yasaklandı

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde toplanma çağrılarına ilişkin yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile Sarıyer'de her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşün 5 Şubat'a kadar yasaklandığını hatırlattı.
 01 Şubat 2021 08:27
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Valilik'ten Boğaziçi kararı: 5 Şubat'a kadar gösteriler yasaklandı

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde toplanma çağrılarına ilişkin yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile Sarıyer'de her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşün 5 Şubat'a kadar yasaklandığını hatırlattı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından sosyal medya veya basın yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önü ve çevresinde bugün toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması yapılması yönünde çağrılarda bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Beşiktaş ve Sarıyer'de Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri tarafından 05 Ocak'ta alınan kararlarla Kovid-19 salgının yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması için toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, forum, açık hava toplantısı, gösteri, basın açıklaması, konser, bildiri dağıtımı ve benzeri faaliyetlerin yapılmasının bir ay süreyle yasaklandığı hatırlatıldı.

Kararın 5 Şubat'a kadar yürürlükte olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında devletimiz ve milletimizin el ele yürüttüğü çalışmalar olumlu sonuçlarını göstermektedir. Ancak salgın henüz bitmemiştir. Bahsi geçen etkinlik çağrıları, halihazırda devam eden salgınla mücadele önlemlerimizi ihlal ederek kamu sağlığını tehlikeye atacaktır. Azalma eğilimindeki salgın vaka sayılarının tekrar artmaması için siz kıymetli vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Şehrimizde büyük bir gayret ve özveriyle sürdürdüğümüz salgınla mücadelenin kesintiye uğramaması için bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Güvenlik güçlerimiz, daima görevinin başındadır. Bugüne kadar her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği yetkiyle görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir."
Anadolu Ajansı
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