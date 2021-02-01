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Mühendis alımında, başvuru ve mülakat tarihleri aynı belirlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yayımladığı personel alım ilanında başvuru tarihleri ile mülakat tarihlerinin aynı olması dikkat çekti
 01 Şubat 2021 08:32
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Mühendis alımında, başvuru ve mülakat tarihleri aynı belirlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı BELTAŞ A.Ş. 5 adet HARİTA MÜHENDİSİ alımı yapmak için ilana çıktı.

Ancak, İlanda alım için başvuru tarihi ile mülakat tarihlerinin aynı olması dikkat çekti.

Başvurular için sokağa çıkma yasağının uygulandığı 29 ila 30 Ocak tarihlerinin belirlenmiş olması ise adayların tepkisini çekti.

İşte o ilan
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