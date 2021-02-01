Mühendis alımında, başvuru ve mülakat tarihleri aynı belirlendi
Ankara Büyükşehir Belediyesinin yayımladığı personel alım ilanında başvuru tarihleri ile mülakat tarihlerinin aynı olması dikkat çekti
|01 Şubat 2021 08:32
|+Aa- Yazdır
Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı BELTAŞ A.Ş. 5 adet HARİTA MÜHENDİSİ alımı yapmak için ilana çıktı.
Ancak, İlanda alım için başvuru tarihi ile mülakat tarihlerinin aynı olması dikkat çekti.
Başvurular için sokağa çıkma yasağının uygulandığı 29 ila 30 Ocak tarihlerinin belirlenmiş olması ise adayların tepkisini çekti.
İşte o ilan
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Gelir İdaresi Başkanlığı 337 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak
29 Ocak 2021 18:07
|Umarız ÖSYM yeni bir hata yapmaz! 2020/7 KPSS Yeniden Yerleştirmelerinde taban puan uygulaması var mı?
28 Ocak 2021 15:19
|2021/3 tercih kılavuzu ile MGM'ye 6 mühendis alınacak
28 Ocak 2021 10:05
|'2 bin antrenör alımı yapacağız'
28 Ocak 2021 03:55
|Engelli öğretmen alımlarına dair 10 soru 10 cevap
27 Ocak 2021 13:34
|2021 KPSS yerleştirme takvimi belli oldu
27 Ocak 2021 11:08
|Belediyeler, sözlü sınavla avukat alabilir mi?
27 Ocak 2021 11:00
|MEB, engelli öğretmen atama duyurusu yayımladı
26 Ocak 2021 15:51
|2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
26 Ocak 2021 15:15
|1772 kişilik sözleşmeli alıma başvurular alınıyor
25 Ocak 2021 09:14