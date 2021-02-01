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Çorum'da skandal iddia! 'Yanlış parmak ameliyat edildi'

Çorum'da akılalmaz bir olay yaşandı. Edanur - Serdar Bektur çifti hastaneye götürdükleri 3 yaşındaki çocuklarının yanlış parmağının ameliyat edildiğini iddia etti. Doktor hakkında şikayetçi olan ailenin iddiasına göre; küçük çocuğun sağ başparmağı yerine sağlam olan sol başparmağı ameliyat edildi.
 01 Şubat 2021 08:38
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Çorum'da skandal iddia! 'Yanlış parmak ameliyat edildi'

Çorum'da oturan Edanur (25)- Serdar Bektur (28) çifti, hastaneye götürdükleri çocukları İclal Berna'nın (3) doğuştan kasılma olan sağ başparmağı yerine sağlam olan sol başparmağının ameliyat edildiği iddiasıyla, doktordan şikayetçi oldu. Çift, kızlarının kasılma olan parmağının yeniden ameliyata alınması isteğini geri çevirirken, yapılacak araştırmaların ardından, doktor hakkında da soruşturma açılacağı belirtildi.

Boğazkale ilçesinde yaşayan Serdar-Edanur Bektur çifti, 1 hafta önce doğuştan sağ başparmağında kasılma olan kız çocukları İclal Berna'yı, tedavi için Sungurlu Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne götürdü. Muayene edilen küçük kız için ameliyat kararı verildi. Küçük kız hastanede doktor Y.E. eşliğinde ameliyata alındı. İddiaya göre, aile ameliyattan çıkan kızlarının, sol başparmağının sargılı olduğunu fark etti. Bunun üzerine çift, durumu sağlık görevlilerine anlatıp, çocuklarının yanlış parmağın ameliyata alındığını öne sürdü. Kızlarının kasılma olan parmağının yeniden ameliyata alınması isteğini geri çevirerek, hastaneden ayrılan aile, polise giderek doktor hakkında şikayette bulundu. Çorum İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yönetimi tarafından yapılacak araştırmalar sonrası doktor hakkında soruşturma başlatılabileceği belirtildi.

'PARMAĞINA BAKTIĞIMIZDA ŞOK OLDUK'

Anne Edanur Bektur, doktorun hatasını kabul ettiğini, ancak konuyu yargıya taşıyacaklarını söyleyerek, "Kızımın sağ başparmağında doğuştan sıkıntı vardı. Yapılan muayenenin ardından gün verildi, ameliyat için hastaneye gittik. Yatış işlemleri tamamlandı ve kızımı ameliyata aldılar. Ameliyata girmeden önce bizden herhangi bir imza alınmadı. Kendi ellerimle ameliyat kapısına kadar kızımı götürdüm. Kızım ameliyattan çıktı ve eşimle birlikte kızımın parmağına baktığımızda şok olduk. Sağ başparmağı değil de sol başparmağının sargılı olduğunu fark ettik. Eşim hemen hemşirelerin yanına gitti, 'çocuğumun sağ başparmağını değil, sol başparmağını ameliyat etmişsiniz' dedi. Daha sonra doktor geldi ve suçunu kabul etti. Diğer parmağı, ertesi gün ameliyat edeceklerini söylediler. Biz bunu kabul etmedik ve doktordan şikayetçi olduk. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Burada bir sorumsuzluk, büyük bir ihmalkarlık var" dedi.

'ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİZ'

Ameliyat sonrası büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını anlatan baba Serdar Bektur ise, "Her yere şikayetimizi yapacağız. Bu olayda sorumsuzluk ve ihmal söz konusudur. Biz sakat başparmağı için gittiğimiz hastanede sağlam başparmağın ameliyat edildiğini gördük, şaşkınlık içerisindeyiz" diye konuştu.

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DHA
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