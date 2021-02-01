Bilirkişi raporu 'kısmet'i gördü

Hürriyet'in özel haberine göre: İnşaat işçisi Halit Balıcak (49), 27 Kasım 2017'de İstanbul Ümraniye'de çalıştığı inşaattan düşerek ağır yaralandı, 3 gün sonra da hastanede öldü. Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi, inşaatta sorumlu kişiler olan Levent Öztok, Sırrı Çurgotay ve Nurettin Uğur Avcı'yı 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 3'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza indirimle 2'şer yıl 11'er ay hapise düştü. Hapis cezaları da kişi başı 21 bin 200 TL adli para cezasına çevrildi. Balıcak Ailesi ceza davasının ardından inşaat şirketine tazminat davası açtı. Destekten yoksun kaldıklarını belirten Rukiye Balıcak 1 milyon 110 bin lira, çocukları Canan ve Kadir Balıcak ise kişi başı 1 milyon 70 bin lira tazminat talep etti.

KUSUR KENDİSİNİN

İnşaat şirketi adına hakkında dava açılan Nurettin Uğur Avcı savunmasında, Halit Balıcak'ın inşaatta can güvenliğini tehlikeye atacak bir görevinin olmadığını, inşaatta gezerken bir sebeple dengesini kaybederek düşüp başını vurduğunu, kask takmaması nedeniyle kendi kusuru ile ölümüne sebebiyet verdiğini iddia etti. Davanın görüldüğü Anadolu 8. İş Mahkemesi savunmaların ardından dosyayı bilirkişiye gönderdi.

'EVLİLİK YAŞI 25'TİR'

Bilirkişi raporunda, 22 yaşında olan Canan Balıcak hakkında "Hak sahibi İstanbul'da ikamet etmekte olup TÜİK Temel Evlenme Göstergeleri Tablosu'nda tespit edilen evlenme başlangıç yaşı İstanbul için kadınlarda 25 yaştır. Buna göre Halit Balıcak'ın kızı Canan'ın muhtemel evlenme yaşı olan 25 yaşına kadar 3 yıl destekten yoksun kaldığı kabul edilmiştir" denildi. Canan Balıcak'ın destek zararının 14 bin TL olduğu hesaplandı. Bilirkişi, 47 yaşındaki Rukiye Balıcak'ın kalan ömrünü 26 yıl olarak hesapladı. Bunun yanında evlenme şansının da bulunduğunu belirten bilirkişi, 18 yaşından küçük çocuğu bulunmayan davacı eşin AYİM tarafından kullanılan 'Kadının Evlenme Şansı Tablosu'na göre yüzde 2 oranında evlenme şansı olduğunu belirtti. Bilirkişi, Rukiye Balıcak hakkında destekten yoksun kalma zararını yasal asgari ücret üzerinden hesaplayıp 154 bin lira olarak belirledi. Davacı Kadir Balıcak hakkında ise asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamada 42 bin lira tazminat verilmesi gerektiği anlatıldı.

İTİRAZ ETTİLER

Balıcak Ailesi'nin avukatları bilirkişi raporuna itiraz ederek tazminat tutarının yeniden hesaplanmasını talep etti.

HAYATIMIZ ALTÜST OLDU

Halit Balıcak'ın kızı Canan Balıcak bilirkişi raporuna tepki göstererek şunları söyledi: "Bizim acımız dinmiyor. Ceza mahkemesi kişi başı 21 bin lira ceza verdi. Bunun üzerine açtığımız tazminat davasında neredeyse suçlu bulunacağız. Bilirkişi tazminatı düşürmek için benim evlenme yaşımı hesaplamış. 25 yaşında evleneceğim öngörülüyormuş. Babamın vefatının ardından hayatımız altüst oldu. Annem çalışmaya başladı. Kardeşim okula gidiyor. Ben de iş bulamıyorum. Ben şu an 22 yaşındayım. Üç yıl sonra nasıl evleneceğim? Bunun yanında annemin evlenebileceğini söylemiş. Babamın vefatından sonra bu tür tespitler bizi çok üzdü. Bizim alacağımız tazminatta gözümüz yok. Sadece sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz."