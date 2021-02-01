1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Et ve tavuk dönerde 'hile' uyarısı

Et döner üretim tesisinde çalışanların hijyenden uzak görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözler et ve tavuk döner satışı yapan restoranlara çevrildi. Dönerin ne kadar hijyenik ortamda üretilip tüketicinin tabağına geldiği kadar hilesiz ve katkısız gelmesi de tartışılan bir başka konu oldu.
 01 Şubat 2021 08:55
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Et döner üretim tesisinde çalışanların hijyenden uzak görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözler et ve tavuk döner satışı yapan restoranlara çevrildi. Dönerin ne kadar hijyenik ortamda üretilip tüketicinin tabağına geldiği kadar hilesiz ve katkısız gelmesi de tartışılan bir başka konu oldu.

BAZILARI KENDİ SEÇİYOR YA DA YETİŞTİRİYOR

DHA'da yer alan habere göre restoranlardan bazıları tağşiş ve hilenin önüne geçmek için anlaştıkları kasap ya da et üretim tesislerindeki karkas etleri kendileri seçip mutfaklarında işlerken bazıları ise kendi çiftliklerinde yetiştirdikleri dana ya da kuzu etini kullanmayı tercih ediyor.

FİYATI ÇOK DÜŞÜKSE MUTLAKA HİLE VARDIR

Et dönere göre tavuk dönerin daha çok tercih edilmesinin sebebi ise fiyatının düşük olması. 100 gram tavuk döner 10-13 lira arasında alınabilirken aynı gramajda et dönerin fiyatı 18 liradan başlıyor. Tavuk ya da et döneri bu fiyatlar altında satan bazı restoranlar ise maliyeti düşürüp daha çok kazanmak adına hileye başvuruyor.

GRAMAJDA HİLE YAPIYORLAR

Tavuk dönerde bazı restoranlar gramaj hilesini uygulayarak 100 gram fiyatına 50 gram satıyor. 50 gramlık tavuk dönerin içine de büyük oranda tavuğun yağlı kısmı olan derisi eklenerek maliyeti düşürüp daha çok kar etmek amaçlanıyor.

ET DÖNERE KIYMA, SAKATAT VE TEK TIRNAKLI ETİ KARIŞTIRIYOR

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda işletmelerini sıklıkla denetlediğini belirtti. Denetimlere rağmen bazı işletmelerin hileye başvurduğunu anlatan Manavoğlu, "Et dönerin içerisine kıyma konulabiliyor. Tek tırnaklı ve domuz eti gibi ürünlerin konulduğunu da biliyoruz. Bu hileleri tadarak anlamak mümkün değil. Güvenilir firmalardan alışveriş yapmak lazım. Görmediğimiz arka planda neler olduğu ise laboratuvar testiyle tespit edildi.

"HİLE AÇISINDAN ET DÖNER DAHA RİSKLİ"

Hile açısından et döner daha riskli. Tavuk dönerde en fazla yağ oranı artırılabilir, et dönerde ise farklı ürün ve tek tırnaklı hayvanların eti kullanılabilir. Hangi etin karıştırıldığını tadımla anlayamayacağınız için asıl risk grubu et dönerdir" diye konuştu. Manavoğlu, 3-5 liraya 100 gram tavuk dönerin satılamayacağını, 10-15 liralara satılan tavuk dönerin ya da 15 liradan başlayan et dönerin fiyatının makul olduğunu söyledi.

KENDİ MUTFAKLARINDA ETİ İŞLİYORLAR

Antalya'da 37 yıllık geçmişe sahip et döner restoranı işletmecisi Ünal Akkaşoğlu, et döneri yaprak halde kendi mutfaklarında işlediklerini söyledi. Hijyenden uzak ya da hileli işler yapan işletmelerin sektör adına kötü hava estirdiğini belirten Akkaşoğlu, "Bizim fiyatımız piyasaya göre biraz fazla ama maliyetimiz de yüksek. Kaliteden ve hijyenden ödün vermiyoruz. Dananın sadece arka bacaklarını kullanırız. Anlaşmalı kasaplarımız var. Merdiven altı ruhsatsız işletmelerden kesinlikle bir şey almayız" dedi. Akkaşoğlu, "Kesinlikle dönerin içinde kıyma kullanmıyoruz. Başka etler karıştırmıyoruz. Kuyruk yağı kullanıyoruz. Ucuz yağ kullanmıyoruz" dedi.

"HER AŞAMAYI TAKİP EDİYORUZ"

Akkaşoğlu, restoranında kendi et ustalarının mutfakta ham haldeki eti yaprak yaprak keserek işlediğini, dananın satın alınması, kesimi ve döner haline getirilene kadar tüm aşamaları adım adım takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

KAREKOD UYGULAMASIYLA ETİN İZİ SÜRÜLÜYOR

Hileli ürün ve tağşişin önüne geçmek ve tüketicinin ne yediğini bilmesi için bazı işletmeler teknolojiden faydalanıyor. Karekod sistemini uygulayan bu işletmeler, dananın yetiştirildiği çiftliği, 100 gram et dönerdeki besin değerlerini, kullanılan yağın ne olduğunu, dananın küpe numarasını, kalite belgelerini, karkas halde dananın etinin hangi koşullarda saklandığına kadar tüm bilgileri sisteme yüklüyor. Restorana giden tüketici, mönüdeki karekodu cep telefonu kamerasıyla tarattığı zaman tüm bu bilgiler karşısına çıkıyor. Böylece tüketici sipariş verdiği et dönerin izini tabaktan çiftliğe sürmüş oluyor.

"YAPRAK GİBİ KESİLEN HER ET DÖNER, YAPRAK DÖNER DEĞİLDİR"

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde et döner üretimi yapan ve karekod sistemini kullanan tesisin gıda mühendisi Mehmet Erkuş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sık sık tesislerini denetlediğini söyledi. Bazı işletmelerin maliyeti düşürmek için hileye başvurduğunu anlatan Erkuş, "Her yaprak şeklinde kesilen döner yaprak döner değildir. Kıyma döneri de yaprak şeklinde kesiyorlar. Hile yapma oranı yüksektir. Yağ oranı artırılabilir ve baharatlarla bu baskılanır.

"TADINDAN HERKES ANLAYAMAZ"

Herkes tadına bakarak anlayamaz. Ben gıda mühendisi olarak tadına baksam ben de anlamam hileli ürünü" dedi. Erkuş, karekod uygulamasının tüketicinin içini rahatlattığını ve güvenle yediği etten keyif almayı sağladığını söyledi.

TAVUK DÖNERDE GRAMAJ VE DERİ HİLESİ

Yalnızca et dönerde değil tavuk dönerde de hileye başvuran işletmeler var. Bu işletmeler tavuk etine herhangi bir karışım yapamasalar da tavuğun yağlı olan derisini kullanıyor. Bazı işletmeler ise 100 gram diye aslında tüketicinin önüne 50 gram tavuk döner getiriyor. 22 yıldır tavuk döner restoranı işleten Ali Demirbilek, "Maalesef tavuk dönerde de hile oluyor. Teraziyle oynuyorlar. 100 gram yerine 50 gram tartıp veriyorlar. Birçok kişi bunu anlamıyor. Tavuğun eti yerine yağlı olan derisini tüketiciye veren işletmeler de var" dedi.

TÜKETİCİ NE DİYOR?

Et döner siparişi veren Dudu Özer, yıllardır aynı yerden et döner yediğini, lezzete, temizliğe çok dikkat ettiğini söyledi. Özer, hile ve hijyenden uzak işletmeleri gördüğünü, ancak bildiği işletmelerden alışveriş yaptığı için içinin rahat olduğunu anlattı.

Fiyatların biraz yüksek olduğunu söyleyen Atilla Bozkurt, döner tarzı ürünlerin fabrikasyon olmasının her zaman risk taşıdığını belirterek, "Butik tesislerin eti kendi mutfaklarında işleyip odun ateşinde pişirmeleri fiyatı etkiliyor ama burayı seviyoruz ve güvenle yiyoruz" dedi.

Tavuk döner siparişi veren Orhan Karadağ, sıklıkla et döner tükettiğini, tavuk döneri de zaman zaman tercih ettiğini söyledi. Restoranda ilk olarak temizliğe dikkat ettiğini belirten Karadağ, "Restoranda fiyatı düşük üründen her zaman şüphelenirim. 5 liraya et ya da tavuk döner yemem" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
E-ticaret sitelerini korsanlar bastı!
01 Şubat 2021 08:18		 Aynı maske uzun süreli kullanımda mikroplastik saçıyor
01 Şubat 2021 08:03
İnternet alışverişinde faturayı iyi inceleyin
01 Şubat 2021 08:01		 Kargo ile küçük ürünleri, büyük pakette yollamayın
30 Ocak 2021 14:42
Av yasağı nedeniyle hamsi fiyatları arttı
29 Ocak 2021 13:47		 Subway'e 5 milyon dolarlık dava: Ton balıklı sandviçte balık yok
29 Ocak 2021 12:25
Pandemide stajyerlik daha zor hale geldi
29 Ocak 2021 10:32		 Gübre fiyatları düşürülmezse, gıda fiyatları daha da artacak
29 Ocak 2021 08:02
THY'nin yeni hedefi kargo taşımacılığında ilk üç olmak
29 Ocak 2021 06:45		 Bor treni, Çin'e gitmek için yarın yola çıkacak
28 Ocak 2021 18:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:07 - Doğu Anadolu'da 4 il için buzlanma ve don uyarısı10:06 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:01 - Kurum değişikliği yapan memur mehil müddeti süresinde nereden maaş alır?10:00 - Gençler, evden çalışmayı ve online eğitimi tercih etmiyor09:55 - Türkiye'de Kovid-19 aşısı olanların toplam sayısı 2 milyonu aştı09:54 - PTT'nin yeni enerji kaynağı Ekvator Enerji oldu
09:52 - 'Telefondaki 8-9 uygulama verilerimizi topluyor'09:42 - Site ve apartman aidatları 3 bin liraya kadar çıkıyor09:40 - Dolar güne düşüşle başladı09:34 - İçişleri: Kısıtlamada 31 bin 69 hakkında işlem yapıldı09:32 - 2020-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı09:32 - Avrasya Tüneli geçiş ücretine yüzde 26 zam
09:27 - Sivas'ta kar nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı09:20 - Mutlaka okumanız gereken kitaplar09:16 - Mucit gençler, Teknofest'te başarı hikayeleri yazıyor09:10 - Sanal terörün arkasından CHP, HDP ve FETÖ çıktı09:10 - Gümüşteki sarsıntı devam ediyor. 29 dolar sınırını geçti
09:07 - Yerli koronavirüs aşısı virüsün karşısına dublör çıkaracak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gümüşteki sarsıntı devam ediyor. 29 dolar sınırını geçti
Savcının aracına not bırakan Uysal: Sileceği kırmadım
Türkiye'nin günlerce konuştuğu, o sütçünün yeni işi
Bakanın görevden aldığı müdür, belediye başkan yardımcısı oldu
Kabinenin kararı merakla bekleniyor: Lokantalar açılacak mı?
Emekli olan kamu personelinin memur eşinin yer değiştirme hakkı var mı?
İzmir Karaburun'da 5.1 şiddetinde deprem
Boğaziçi'nde, Kabe sergisini eleştirenler tek tek fişlendi
Mühendis alımında, başvuru ve mülakat tarihleri aynı belirlendi
Habertürk, o haber için FETÖ'den özür dilemiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben de şimdi seni arayacaktım 3
Gençlikte taş taşı,kocalıkta ye aşı 2
çivisi çıkmak 1
çocuklarda ağlama krizlerinin Olması 1
Solar opposıtes 1
Farsça rakamlar 1
ahşap küllük 1
narkoz 1
Özel iletişim vergisinin yüzde 33 artması 3
1250 liraya satılan kütük 4
SON İLANLAR
TÜRASAŞ 45 işçi alacak
Bandırma Belediyesi sözleşmeli veteriner alacak
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alacak
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam